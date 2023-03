Secretaria oferece curso básico de Libras para servidores municipais

Crédito: Divulgação

A Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência e Mobilidade Reduzida (SMPDMR), em parceira com o Serviço Nacional de Aprendizagem do Comércio (Senac), está ofertando aos servidores da Prefeitura de São Carlos o curso básico de Língua Brasileira de Sinais (Libras). As aulas são gratuitas e tiveram início na terça-feira, 28 de fevereiro, a fim de completar carga horária de 45 horas durante dois meses.

Os primeiros 20 servidores públicos municipais das 23 secretarias que mostraram interesse por meio de ficha de inscrição estão fazendo a capacitação no horário vespertino (13h30 às 17h) nas dependências do Senac duas vezes por semana, com encontros às terças e quintas-feiras.

Esse primeiro módulo do curso básico tem por objetivo ensinar os servidores municipais a se comunicar em Libras, se apresentar e apresentar outras pessoas, conhecer as regras gramaticais e vocabulários específicos para melhor atender uma pessoa com deficiência auditiva ou que perdeu a capacidade de falar.

Após a conclusão do primeiro módulo, previsto para abril, a turma estará automaticamente matriculada no segundo módulo do curso de Libras.

A Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência e Mobilidade Reduzida (SMPDMR) está buscando capacitar os servidores públicos municipais como forma de melhorar o atendimento da comunidade surda nos órgãos municipais.

“Estamos atuando para vencer uma barreira comunicacional que atinge diretamente o direito constitucional à cidadania das pessoas surdas, porque dentro de cada secretaria haverá uma pessoa capacitada para fazer o acolhimento no momento do atendimento e também no diálogo em Libras com a pessoa surda que merece ser compreendida”, afirma a secretária Lucinha Garcia.

A SMPDMR já abriu mais 20 vagas para a segunda turma do Módulo 1, ampliando o alcance para a PROHAB (Progresso e Habitação São Carlos), FESC (Fundação Educacional São Carlos), Pró-Memória e SAAE (Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Carlos). O curso está voltado exclusivamente para o servidor público municipal.

