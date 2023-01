Secretaria Municipal da Pessoa com deficiência e mobilidade reduzida oferece cordão do girassol para identificação de PCDS

O Cordão de Girassol é um instrumento auxiliar de orientação para identificação de Pessoas com Deficiência (PCDs), seja ela uma deficiência não visível ou oculta. Em São Carlos é um direito adquirido que foi regulamentado pela Lei Municipal nº 20.274 de 31 de agosto de 2021, de autoria do vereador Djalma Nery.

O cidadão que é PCD, que possui uma deficiência não visível ou oculta, pode retirar um exemplar gratuitamente na Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência e Mobilidade Reduzida, que fica na Avenida São Carlos, nº 1.800, no centro. O serviço é oferecido das 8h às 16h com a identificação do interessado.

São consideradas deficiências não visíveis ou ocultas o autismo, a fibromialgia, a doença de Chron, esclerose múltipla, deficiência auditiva ou de fala, entre outras. Além de seguir a padronização visual, que é composta por uma faixa estreita verde e estampada com figuras de girassóis, o cordão possui um grampo galvanizado em uma das extremidades.

O Cordão do Girassol ou colar de girassol foi criado com objetivo de facilitar e humanizar o atendimento às pessoas com alguma condição de saúde não perceptível facilmente pelos que estão ao redor, tais como: asma, autismo, dores crônicas, baixa audição, entre outras. A ideia é poder reconhecer com mais facilidade quem precisa de mais suporte em espaços públicos e privados. O acessório também busca oferecer mais assistência e segurança a essa parcela da população.

A ideia surgiu em 2016. Funcionários do aeroporto de Gatwick, na Inglaterra, criaram o “cordão do girassol” para identificar com mais facilidade pessoas com algum tipo deficiência invisível e suas famílias. Assim poderiam priorizar o suporte a essas pessoas durante o atendimento no local. O caso de maior repercussão na internet aconteceu em 2019 em aeroporto inglês. Kim Baker, acompanhada de seu filho, diagnosticado com autismo, em uma viagem para a Espanha, recebeu atenção preferencial, em diversos momentos da viagem, por estarem identificados com o colar.

“Nossa secretaria está se preparando para o mês de abril que é o mês de conscientização sobre o autismo, e agora no início do ano vamos continuar a oferecer gratuitamente o Cordão do Girassol que é mais um serviço ao nosso público, pois queremos desenvolver ainda mais políticas públicas para atender todas as deficiências, incluindo as ocultas ou invisíveis”, afirma Lucinha Garcia, Secretária Municipal da Pessoa com Deficiência e Mobilidade Reduzida.

