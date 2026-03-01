Secretaria de Cultura divulga regras e prazos para uso do Teatro Municipal em 2026

A Secretaria Municipal de Cultura e Turismo de São Carlos anunciou a abertura da agenda do Teatro Municipal de São Carlos “Alderico Vieira Perdigão” para o primeiro semestre de 2026. Produtores, artistas e realizadores culturais interessados em promover eventos no espaço poderão encaminhar as solicitações a partir do dia 2 de março.

O período para pedidos de reserva segue até 31 de julho e as solicitações deverão ser feitas exclusivamente pelo e-mail agenda.tmsc@gmail.com. Pedidos enviados antes da data de abertura ou por outros meios não serão considerados.

De acordo com a Secretaria, houve atualização no decreto que regulamenta a utilização do Teatro Municipal. O novo documento será publicado no Diário Oficial do Município neste sábado (28/02) e apresenta alterações nos critérios de datas disponíveis e nos valores estabelecidos por categoria de uso. A orientação é para que os interessados consultem o texto atualizado antes de formalizar a solicitação.

As datas poderão ser reservadas de segunda-feira a domingo, com possibilidade de realização de até duas sessões por dia. Cada proponente poderá solicitar até seis datas no ano, sendo uma no primeiro semestre e uma no segundo semestre, ou ainda seis dias consecutivos em uma única solicitação, conforme disponibilidade.

Para organizar a pauta, cada interessado deverá indicar três datas de preferência, em ordem de prioridade. A Secretaria Municipal de Cultura informa que o retorno será encaminhado por e-mail em até cinco dias úteis após o recebimento do pedido.

O calendário disponibilizado pela pasta indica, com a marcação “X”, as datas já reservadas pela Prefeitura, que não estarão disponíveis para novas solicitações.

A Secretaria reforça a importância da organização prévia e da atenção às normas atualizadas para garantir o uso adequado de um dos principais equipamentos culturais da cidade.

