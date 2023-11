Secretaria da Pessoa com Deficiência abre inscrições para oficinas especiais para surdos

Crédito: Divulgação

A Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência e Mobilidade Reduzida (SMPDMR) iniciou esta semana um projeto inédito de acolhimento para os cidadãos surdos que residem em São Carlos com cursos de preparação profissional em Libras (Língua Brasileira de Sinais).

Foram abertas as inscrições para 30 vagas para pessoas com mais de 18 anos. O objetivo é propiciar a qualificação e evolução pessoal, além de proporcionar a transmissão de informações, conhecimentos e ferramentas teóricas para maior inclusão das Pessoas com Deficiência (PCDs).

O projeto está sendo realizado por meio de uma parceria entre a Associação dos Surdos de São Carlos “Jurandyra Fehr” e a Prefeitura de São Carlos. Serão duas turmas com 15 alunos e jornada de três meses até completar a carga de 48 horas.

As capacitações englobam aperfeiçoamento em Libras, Língua Portuguesa e informática básica. As aulas serão ministradas em dois períodos (manhã e tarde), na sede da Associação dos Surdos, localizada à Avenida Comendador Alfredo Maffei, 1.372, no Jardim São Carlos.

A presidente da Associação dos Surdos de São Carlos, Fernanda Silveira de Souza, afirmou que o momento é de erguer as bases da entidade que foi fundada em 3 de março de 2013 e que está ganhando a cada dia mais força política junto à sociedade civil.

A secretária da Pessoa com Deficiência, Lucinha Garcia, disse que o município está avançando nas expectativas de inclusão e acessibilidade e que os cidadãos surdos, com o empenho dos pais e familiares tornam-se protagonistas de um período da história de São Carlos que ficará marcado.

“A gestão do prefeito Airton Garcia respeitou o compromisso para a construção de uma agenda conjunta para ampliar os benefícios e as conquistas para as pessoas com deficiência com o fortalecimento das políticas públicas em parceria com entidades da sociedade civil, tendo um importante papel para articular, com outras secretarias municipais, ações que resultaram diretamente em benefícios às pessoas que tanto dependem de atitudes concretas do poder público”, concluiu ela.

As inscrições podem ser feitas na Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência e Mobilidade Reduzida, localizada na avenida São Carlos, nº 1.800, no centro. Outras informações podem ser obtidas pelo telefone (16) 3306-8523.

