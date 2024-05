Dia das Mães: Procon realiza operação Vitrine Legal

Crédito: Divulgação

O Procon de São Carlos encerrou nesta sexta-feira, 10, a Operação Vitrine Legal - Dia das Mães, iniciada em 2 de maio. Foram visitados diversos estabelecimentos comerciais. No bairro Santa Felícia 5 estabelecimentos apresentaram irregularidades e foram orientados. Posteriormente a equipe de fiscalização retornou nessas lojas e verificou que as orientações foram acatadas. Desta forma não foi necessário aplicar multa.

O dia das mães é uma data comemorativa nacionalmente conhecida, que aquece o comércio e, por isso, merece a atenção do órgão de defesa do consumidor. As operações realizadas pelo Procon reforçam o compromisso do órgão com a população. Ao fiscalizar e exigir o cumprimento das leis e normas vigentes, o Procon contribui para a construção de uma relação mais equilibrada entre consumidores e fornecedores, promovendo assim o desenvolvimento de um comércio mais responsável.

O Procon aproveita a oportunidade para alertar sobre golpes no ambiente virtual. Criminosos utilizam-se do nome de grandes empresas e criam páginas com layout parecido com o das lojas originais.

Além de desconfiar de preços muito baixos e verificar a procedência do endereço eletrônico do site, o consumidor pode também consultar a lista “evite estes sites” no site do Procon-SP para não cair em golpes. A lista divulga sites que devem ser evitados, pois tiveram reclamações de consumidores, foram notificados, não responderam ou não foram encontrados. Confira aqui a lista https://sistemas.procon.sp.gov.br/evitesite/list/evitesites.php.

Confira outras dicas para evitar cair em golpes no ambiente virtual são: não forneça dados, senhas, códigos; não acredite em ofertas de ajuda, sorteio, dinheiro, cashback, enviadas pelo WhatsApp, redes sociais e e-mails solicitando pagamentos ou cadastro por links; não confie e não compartilhe links e informações das quais não tenha certeza da origem; não preencha formulários que não estejam nos sites oficiais; baixe aplicativos apenas das lojas oficiais; em caso de dúvidas ou dificuldades, procure um familiar ou amigo que possa ajudar e utilize antivírus no computador, tablet e smartphone.

A Fundação Procon SP criou um vídeo educativo, que pode ser acessado através do link https://www.youtube.com/watch?v=jRY9YY8ioGY&ab_channel=TVProcon-SP.

Outras informações e dúvidas podem ser esclarecidas no Procon São Carlos, por meio do telefone/WhatsApp (16) 3419-4510.

