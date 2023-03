São Carlos tem queda de 42% de mortes no trânsito, segundo Detran.SP

Moto e carro após o acidente e à direita, vítimas sendo socorridas pelo Samu - Crédito: Maycon Maximino

De acordo com os novos dados do Infosiga SP, sistema do Governo do Estado gerenciado pelo programa Respeito à Vida e pelo Detran.SP, a região de São Carlos, no interior do Estado, teve queda de 42% no número total de óbitos no trânsito, na comparação entre fevereiro de 2022, quando ocorreram 12 mortes em acidentes, com o mesmo mês deste ano, que teve sete ocorrências do tipo.

A queda de óbitos no trânsito da região também é evidenciada pela comparação entre o acumulado de casos de janeiro e fevereiro do ano passado com o acumulado do mesmo período deste ano. Foram 19 ocorrências no primeiro bimestre de 2022, contra 17 em 2023; uma redução de 11%.

Entre os números do Infosiga na região, destaca-se ainda a queda 100% de óbitos em acidentes envolvendo automóveis, na comparação entre fevereiro do ano passado, quando ocorreram três casos, e o último mês, que não teve nenhum. Também caíram as mortes de pedestres: foram três em fevereiro do ano passado e uma no mesmo mês deste ano; uma variação negativa de 67% no período.

Sobre o Respeito à Vida

Programa do Governo do Estado de São Paulo, atua como articulador de ações com foco na redução de acidentes de trânsito. Gerido pela Secretaria de Gestão e Governo Digital, por meio do Detran.SP, envolve ainda as secretarias de Comunicação, Educação, Segurança Pública, Saúde, Logística e Transportes, Transportes Metropolitanos, Desenvolvimento Regional, Desenvolvimento Econômico e Direitos da Pessoa com Deficiência.

O Respeito à Vida é um dos maiores programas de redução aos acidentes de trânsito do Brasil, investindo anualmente R$ 500 milhões, oriundos das multas de trânsito, em iniciativas voltadas à prevenção de acidentes e à sinalização em municípios paulistas. Também é responsável pela gestão do Infosiga SP, sistema pioneiro no Brasil, que publica mensalmente estatísticas sobre acidentes com vítimas de trânsito nos 645 municípios do Estado. Mobiliza a sociedade civil por meio de parcerias com empresas e associações do setor privado, além de entidades do terceiro setor. Em outra frente, promove convênios com municípios para a realização de intervenções de engenharia e ações de educação e fiscalização. Além disso, o Departamento de Trânsito adota programas permanentes de ações de Educação para o Trânsito, como Cidadania em Movimento e Educação Viária é Vital.

