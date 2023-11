São Carlos será contemplada com 400 moradias do "Minha Casa Minha Vida"; Rodson comemora conquista

Crédito: divulgação

Nesta terça-feira, 21, o Presidente da Prohab, Rodson Magno, recebeu a informação do Governo Federal, de que São Carlos será contemplada com 400 moradias do Programa Minha Casa Minha Vida, na faixa 1, sendo famílias com renda de até R$ 2.640. A informação será publicada no Diário Oficial da União nesta quarta-feira (22).

O Programa Minha Casa Minha Vida foi criado pelo Governo Federal para ajudar famílias de baixa renda saírem do aluguel e financiarem suas casas ou apartamentos.

De acordo com Rodson, o “Minha Casa Minha Vida” é destinado apenas para famílias de baixa renda devidamente cadastradas. “O acesso a moradia é um direito de todo cidadão, porém sabemos o quanto é difícil para a maioria da população comprar uma casa ou apartamento, devido aos grandes índices de pobreza e desemprego em nosso País. No entanto, estive em maio deste ano, em Brasília com o Ministro das Cidades, Jader Barbalho Filho, para viabilizar moradias para as pessoas que sonham em ter sua casa própria”, completa o Presidente da Prohab.

