São Carlos recebe serviços gratuitos do Cidadania Itinerante

Crédito: divulgação

A partir desta sexta-feira, 10 de fevereiro, a Secretaria da Justiça e Cidadania (SJC) oferece, por meio do Cidadania Itinerante, serviços gratuitos para a população de São Carlos, no interior do Estado de São Paulo, em uma das vans do projeto.

Na sexta-feira (10), a unidade móvel estará na Rua Paraná, 720 - Jardim Pacaembu (CRAS Pacaembu), das 9h às 12h, e na R. Luiz Luchesi Filho, 1 - Vila Nery (CRAS São Carlos VIII), das 13h às 17h. Já no sábado (11), a van ficará na R. Orestes Mastrofrancisco, 430 - Cidade Aracy (CRAS Cidade Aracy), das 9h às 15h.

Esta ação faz parte da iniciativa da SJC de expandir a atuação de suas coordenações, programas e serviços em todo o Estado de São Paulo, como 2.ª via de documentos, atestados, recebimento de denúncias e orientações. Com o investimento total de R$ 4,7 milhões, estima-se a realização de 60,4 mil atendimentos durante os 12 meses de contrato, iniciados em junho de 2022.

Confira os serviços que serão oferecidos para a população: emissão de 2.ª via de certidões (nascimento, casamento e óbito), de CPF e de contas de consumo (água e luz); emissão de carteira de trabalho digital; atestado de antecedentes criminais; entrada no seguro-desemprego; elaboração de currículo; recebimento de denúncias; e prestação de orientação e encaminhamento para coordenadorias, programas e ouvidoria da SJC.

Serviço

Datas: 10/02 e 11/02

Horários: 9h às 12h e 13h às 17h (sexta) e 9h às 15h (sábado)

Locais: Rua Paraná, 720 - Jardim Pacaembu (CRAS Pacaembu), R. Luiz Luchesi Filho, 1 - Vila Nery (CRAS São Carlos VIII) e ficará R. Orestes Mastrofrancisco, 430 - Cidade Aracy (CRAS Cidade Aracy)

