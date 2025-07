São Carlos recebe abertura oficial da 6ª Jornada do Patrimônio do Estado de São Paulo

Crédito: divulgação

A cidade de São Carlos será palco da abertura oficial da 6ª edição da Jornada do Patrimônio do Estado de São Paulo, promovida pelo Governo do Estado por meio da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas, Condephaat e Associação Paulista dos Amigos da Arte. O evento acontece no dia 1º de agosto, das 10h às 16h, na Estação Cultura, na Praça Antônio Prado, com programação gratuita e aberta a toda a população.

Com o tema “Entre Trilhos – Uma Vivência com Patrimônio Imaterial”, a cerimônia de abertura destacará a importância do legado ferroviário para o desenvolvimento cultural e social do estado. A programação contará com atrações como folia de reis, orquestra de violeiros, contação de histórias, capoeira, além de uma feira de gastronomia e artesanato local.

Segundo Mariana Navarro, diretora do Departamento de Artes e Cultura de São Carlos, o evento valoriza as tradições que formam a identidade paulista. “São Carlos será uma das três cidades a receber a Feira do Patrimônio Imaterial, celebrando saberes e tradições populares. A história ferroviária da nossa cidade é belíssima e merece ser celebrada”, afirmou.

A secretária estadual da Cultura, Marilia Marton, também ressaltou a importância da temática: “Durante quase um século, a ferrovia não apenas impulsionou a economia, mas redesenhou o território e moldou a vida social e cultural do estado”.

A Jornada do Patrimônio será realizada entre os dias 1 e 3 de agosto, com atividades em 40 municípios paulistas, incluindo Araraquara, Bauru, Jundiaí, Santos, São José do Rio Preto e Mogi das Cruzes. A programação inclui intervenções artísticas, debates, vivências em espaços históricos e feiras gastronômicas inspiradas nas antigas rotas de trem.

Mais informações e a programação completa estão disponíveis no site: www.amigosdaarte.org.br/jornadadopatrimonio/2025.

