São Carlos recebe a exposição "USP 90 anos: uma jornada imersiva pelos nossos museus"

Crédito: divulgação

Em comemoração aos 70 anos da USP São Carlos, a cidade recebe de 5 de agosto a 6 de setembro, de segunda-feira a sábado, das 9h às 18h, no Centro de Convenções do Campus 2, localizado na Avenida José Antônio Santilli, nº 2.000, a exposição inédita e gratuita USP 90 anos: uma jornada imersiva por conteúdos dos Museus da USP, seus acervos em exposição interativa inédita e itinerante. A mostra vai passar por sete municípios e usa tecnologias imersivas para replicar ambientes e peças.

Com mais de 4.800 alunos de graduação, outros 4.507 de pós-graduação, 523 docentes e 42 cursos graduação e pós-graduação, a USP completou em abril 70 anos de existência com dois campi na cidade.

EXPOSIÇÃO - A mostra apresenta uma experiência imersiva e digital que promove o encontro e a descoberta dos museus estatutários da Universidade, detentores dos maiores e mais relevantes acervos do Brasil: Museu de Arte Contemporânea (MAC), Museu de Arqueologia e Etnologia (MAE), Museu de Zoologia (MZ) e o Museu do Ipiranga, que faz parte do Museu Paulista (MP).

Os visitantes poderão conhecer a diversidade de conhecimento produzido e preservado por estes museus da USP. Todas as simulações e criações virtuais foram feitas na própria Universidade, pela equipe do Centro de Inovação da USP (InovaUSP).

O percurso inicia com 4M, filme documentário imersivo em formato de videoinstalação do artista e videomaker Tadeu Jungle. O acervo do MAC apresenta Boccioni no Brasil, tendo como destaque uma réplica da célebre obra Formas Únicas da Continuidade no Espaço, além da mostra Tempos Fraturados. O recorte do MAE para a exposição investiga a ocupação passada e presente dos povos indígenas na cidade de São Paulo e traz artefatos junto a uma projeção tridimensional do sítio arqueológico Abrigo Itapeva. O MZ trata do processo evolutivo animal e apresenta uma compilação de fósseis, além de mostrar exemplares impressionantes de dinossauros, inclusive um descoberto pela equipe do Museu. Já o enfoque do MP se volta para a diversidade da sociedade paulista por meio de retratos históricos e coleções de porcelanas, além de levar o visitante a conhecer parte das salas expositivas do Museu do Ipiranga e a célebre obra Independência ou Morte!

Mais informações sobre a mostra podem ser obtidas pelo site https://expomuseus90anos.usp.br/.

