São Carlos inicia primeira turma de alfabetização da EJA na zona rural, na Fazenda Pinhal

A Educação de Jovens, Adultos e Idosos (EJA/EJAI) ganhou um novo capítulo em São Carlos com o início, no último dia 9 de fevereiro, da primeira turma de alfabetização na Fazenda Pinhal, localizada na zona rural do município. A iniciativa é resultado de uma parceria entre a Secretaria Municipal de Educação (SME), o Instituto ACORDE — responsável pela gestão do MOVA São Carlos — e a própria Fazenda Pinhal.

A ação integra a política pública municipal voltada à educação ao longo da vida e amplia o acesso ao ensino para pessoas que vivem e trabalham no campo. A turma foi organizada para atender educandos e educandas que estão retomando os estudos e que, a partir do processo de alfabetização, poderão dar continuidade à formação escolar na rede municipal.

Com a oferta de aulas em território rural, o município se alinha ao Pacto Nacional pela Superação do Analfabetismo e Qualificação da Educação de Pessoas Jovens, Adultas e Idosas, reforçando o compromisso de garantir que a escola esteja presente onde as pessoas estão. A proposta busca superar barreiras como a distância e a rotina de trabalho, ampliando as oportunidades educacionais.

Segundo o vice-prefeito e atual secretário municipal de Educação, Roselei Françoso, a EJA/EJAI representa mais do que uma política pública: é a garantia de um direito fundamental. “A educação transforma vidas. Quando asseguramos o acesso de jovens, adultos e idosos à escola, estamos promovendo autonomia, ampliando oportunidades e valorizando histórias marcadas pelo trabalho, pela superação e pelo desejo de aprender”, destacou.

O prefeito Netto Donato afirmou que a abertura da turma na Fazenda Pinhal simboliza um avanço concreto nas políticas de equidade e inclusão do município. “Levar a educação para a zona rural é garantir que o direito de aprender alcance todos os cantos da cidade. Estamos construindo uma São Carlos mais justa, que reconhece o valor de cada trajetória e reafirma que nunca é tarde para recomeçar por meio da educação”, ressaltou.

De acordo com Maria Alice Zaccharias, chefe de seção de EJA na Secretaria Municipal de Educação e articuladora regional municipal do Pacto EJA pelo MEC, após a etapa inicial os estudantes serão encaminhados para a Escola Municipal de Educação de Jovens e Adultos Austero Magerona (EMEJA) ou para uma das Escolas Municipais de Educação Básica (EMEBs) que ofertam EJA/EJAI no período noturno, assegurando a continuidade do percurso formativo.

“Atualmente, nove alunos estão matriculados. As aulas na Fazenda Pinhal acontecem todas as terças e quintas-feiras, no período da tarde”, informou.

A Secretaria Municipal de Educação também destaca que as matrículas para o Ensino Fundamental (1º ao 9º ano) podem ser realizadas durante todo o ano diretamente na sede da pasta, localizada na Rua Treze de Maio, nº 2000, no Centro.