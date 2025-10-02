São Carlos abre inscrições para curso gratuito de informática

Jovem computador - Crédito: © Marcelo Camargo/Agência Brasil

A Prefeitura de São Carlos, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia, abriu inscrições para o curso gratuito de Informática Básica 4, em parceria com o SENAR (Serviço Nacional de Aprendizagem Rural) e o Sindicato Rural Patronal de São Carlos.

As aulas serão realizadas de 16 de outubro a 15 de dezembro, sempre às segundas e quintas-feiras, no CEJA (Centro de Educação de Jovens e Adultos), localizado na Rua Nove de Julho, nº 1.194, no Centro. Ao todo, são oferecidas 16 vagas.

Os interessados podem se inscrever até o dia 14 de outubro, na Casa do Trabalhador “Antônio Cabeça Filho” (Avenida São Carlos, nº 1.839, Centro), das 8h30 às 16h30.

Requisitos

Ter mínimo de 16 anos;

Possuir ensino fundamental completo;

Apresentar RG, CPF, comprovante de residência atualizado e histórico escolar no ato da inscrição.

