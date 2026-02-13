Santa Casa recebe Padre Jonas para abertura de campanha de doação de sangue

O padre foi recepcionado pelo provedor Antonio Valério Morillas Junior e pela diretora de Práticas Assistenciais, Dra. Carolina Toniolo Zenatti, que acompanharam a visita no Banco de Sangue. A recepção também contou com a presença da hematologista Dra. Andreia Moura de Luca, responsável técnica pelo Banco de Sangue da Santa Casa.

A mobilização surgiu a partir do significado do dia 13, data em que é celebrado o Dia de Nossa Senhora de Fátima, comemorado em 13 de maio no Brasil. A proposta é unir a devoção à prática concreta da solidariedade, incentivando que, a cada dia 13, a comunidade se organize para reforçar os estoques de sangue e ajudar quem precisa. “Como todo dia 13 temos essa referência importante para a paróquia, quisemos unir o aspecto religioso à nossa responsabilidade de ajudar o próximo. Queremos que, a cada dia 13, haja essa mobilização para socorrer aqueles que precisam”, destacou o sacerdote.

Para ele, a fé precisa se traduzir em atitudes concretas. “A vida cristã não pode se resumir ao individualismo. A fé sem obras é morta. A doação de sangue é uma das formas de expressar a fé por meio de uma ação concreta em favor da vida”, ressaltou.

O sacerdote também reforçou que o período festivo deve estar aliado à responsabilidade com a dignidade humana. “A festa só é completa quando há respeito à dignidade humana. Doar sangue é um gesto de cuidado e valorização da vida”, pontuou.

Sobre o receio que muitas pessoas têm em doar, padre Jonas deixou uma mensagem de encorajamento. “O medo pode ser a experiência da nossa fragilidade, mas também pode ser a oportunidade de superá-la. Não podemos deixar que ele nos paralise diante de ações tão bonitas como essa”, afirmou.

A campanha pretende criar o hábito da doação regular entre os fiéis e a comunidade em geral. “Se Deus nos deu um dom e uma graça, que isso também seja dom e graça na vida das pessoas”, concluiu o padre, convidando todos a participarem.

Também participaram da doação Gabriel Galdino da Costa e Carlos Eduardo dos Reis, membros da paróquia, que se uniram à iniciativa reforçando o convite à comunidade para aderir ao gesto solidário.

Como doar?

Fazer o agendamento e apresentar documento oficial de identidade com foto e alguns dados pessoais.

Canais para agendamento:

(16) 3509-1230, De segunda a sexta-feira, das 8h às 15h30

Horários para doações:

Segunda a sexta-feira, das 8h às 11h45

Sábado, das 8h às 10h45 da manhã.

Estacionamento gratuito para doadores na frente da Santa Casa (PARAKI).

