Samir Gardini se reúne com secretário de Segurança do Estado

Crédito: divulgação

O secretário municipal de Segurança Pública, Samir Gardini e adjunto da pasta, Paulo Cesar Belonci, acompanhados do vereador Elton Carvalho, se reuniram nesta segunda-feira, 6, com o secretário de Segurança do Estado, Capitão PM Guilherme Derrite.

Na reunião foram discutidos projetos da área da segurança pública como o SOS Escolar, Atividade Delegada da Polícia Militar, Atividade Delegada do Corpo de Bombeiros, bem como o acesso ao Banco de Dados do Estado como Infocrim e Fotocrim para integração junto aos sistemas inteligentes do município. Já o vereador Elton Carvalho solicitou recursos do Governo do Estado para a expansão do videomonitoramento.

“Entregamos ao secretário Derrite o nosso Plano Municipal de Segurança Pública e também apresentamos o SOS Escolar, projeto desenvolvido em parceria com a Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), tecnologia que está sendo utilizada na rede municipal de ensino. O SOS Escolar é uma tecnologia de pronta resposta em situação de crise no interior da escola. O projeto também foi encaminhado ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, solicitando a sua inclusão no Sinesp-CAD, plataforma do Ministério da Justiça que reúne informações sobre segurança pública”, explicou Samir Gardini, secretário de Segurança Pública de São Carlos.

Samir Gardini também entregou ao secretário estadual o relatório com as Operações Conjuntas planejadas pelo Gabinete de Gestão Integrada Municipal – GGI-M e desenvolvidas de forma conjunta com a Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Polícia Civil, Guarda Municipal, Defesa Civil, Departamento de Fiscalização da Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolvimento Urbano e Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito.

Guilherme Derrite prometeu analisar as reivindicações de São Carlos, lembrando que como deputado sempre ajudou o município destinando emendas parlamentares.

