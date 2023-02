Saae informa que pode faltar de água na região do Cruzeiro do Sul

Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae) comunica que no período da manhã desta quarta-feira, 8, realiza uma interligação na rede de abastecimento de água da região do Cruzeiro do Sul, porém para a execução do serviço será necessário interromper o abastecimento por um período de 4 horas, o que poderá causar desabastecimento pontual nos bairros Cruzeiro do Sul, Pacaembu, Madre Cabrini, Monte Carlo e Morumbi.

A obra é necessária para atender a implantação de um novo empreendimento localizado na região. Outras informações podem ser obtidas no Serviço de Atendimento ao Usuário pelo telefone 0800-300-1520. A ligação é gratuita.

