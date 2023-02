Rodson Magno, Presidente da Prohab, recebe em seu Gabinete membros da Maitá ATHIS

Crédito: divulgação

Na tarde de ontem, 6, o Presidente da Prohab, Rodson Magno do Carmo, recebeu em seu Gabinete a visita dos membros da Maitá ATHIS, Ana Luisa Figueiredo, Arquiteta e Urbanista, Guilherme Zaratine, Arquiteto e Urbanista e Ana Claudia Mauer, Advogada.

Na ocasião, foram abordadas questões sobre o Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil (MROSC), além do convite para um Workshop sobre Marco Regulatório das organizações da Sociedade Civil, “Resultado do Chamamento Público do CAU de São Paulo” que está acontecendo nos dias 06, 07, 13 e 14 de fevereiro, das 9h ao 12h, com entrada gratuita, na AEASC São Carlos, localizado na Rua Soborne, 400 - Centro (em frente ao fórum cível).

Também falaram sobre a atuação da Maitá ATHIS que abrange habitação de Interesse Social, intervenções urbanas e capacitações sobre ATHIS (Assessoria Técnica em Habitação de Interesse Social).

