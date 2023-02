Rodson busca parcerias para a construção de novas moradias

Rodson Magno, juntamente com a Chefe do Departamento Administrativo da Prohab, Maria Terezinha Straforin de Oliveira, visitaram a Superintendência da Caixa Econômica Federal de Piracicaba - Crédito: divulgação

Na tarde de ontem, 17, o Presidente da Progresso e Habitação de São Carlos (Prohab) Rodson Magno, juntamente com a Chefe do Departamento Administrativo da Prohab, Maria Terezinha Straforin de Oliveira, visitaram a Superintendência da Caixa Econômica Federal de Piracicaba, onde reuniram-se com o Superintendente Executivo de Habitação da Caixa Econômica Federal de Piracicaba, Paulo Henrique Costa da Silva, com o Superintendente Executivo de Governos da Caixa Econômica Federal de Piracicaba, Elizeu Fernando Prudente Moda e com o Gerente da Habitação da Caixa Econômica Federal de Piracicaba, Elton Alberto de Campos, para buscar parcerias para a construção de novas moradias para São Carlos.

Neste encontro foram abordados assuntos sobre financiamentos imobiliários, créditos para habitação de interesse social, além de parcerias para a construção de casas populares que se enquadram no Programa minha Casa Minha Vida.

Segundo Rodson, Presidente da Prohab, existem algumas possíveis soluções para minimizar o déficit habitacional no nosso município.

“Estou em busca de facilidades nos financiamentos para a construção de casas populares, pois em São Carlos existem muitas pessoas de baixa renda que sonham em adquirir sua casa própria, por isso o Programa Minha Casa Minha Vida voltará num momento muito oportuno e em breve teremos ótimas notícias”, finaliza Rodson.

