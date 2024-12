Leitores do São Carlos Agora reclamam e lista é extensa

Durante a semana, o São Carlos Agora recebeu reclamações de leitores que residem em diversos bairros da cidade, dando conta de problemas pontuais que passam.

De acordo com eles, a presença de animais peçonhentos, terrenos abandonados, buracos em vias públicas, entre outros.

Abaixo, as reclamações:

Escorpiões

Uma moradora residente no Jardim Medeiros disse que em uma foram encontrados cinco escorpiões no bairro. Ela relata que o criadouro estaria em um terreno abandonado com mato alto.

Outro caso teria ocorrido no Jardim Itamaraty, onde uma dona de casa achou o animal embaixo da cama onde dorme o filho.

Mato alto

Do São João Batista, vem a reclamação de que na rua Joaquim da Cruz Penalva, há um terreno ao do numeral 1057 onde se acumula lixo e o mato cresce. Teria entrado em contato com a Prefeitura Municipal e nada foi feito.

O receio é quanto a criadouros de insetos e animais peçonhentos e a proliferação de doenças.

Mato alto

Uma moradora da Vila Prado pede providências na rua Larga sobre o mato alto. " A rua está em completo descuido, com o mato extremamente alto, chegando, em alguns trechos, à altura de uma pessoa. Além disso, há muito tempo não vemos uma limpeza adequada no local, e o acúmulo de entulho também é um problema sério." desabafa.

Lixo abandonado

Outra reclamação veio de um morador que reside nas proximidades do cruzamento das ruas José Duarte de Souza com a Eliza Gonzales Rabelo, onde há um terreno murado e a empresa responsável pela coleta de resíduos sólidos não retira o lixo do local. O denunciante disse que já reclamou na Ouvidoria da Prefeitura Municipal de São Carlos e até agora nada foi feito.

Caramujos

Um leitor encaminhou imagens dando conta que uma chaminé que se encontra na Avenida Comendador Alfredo Maffei, na região do Fórum Cível estaria infestado de caramujos. O medo do reclamante é que segundo ele, os caramujos propagam doenças.

Buraco nas ruas

Outro leitor, indignado, disse que as ruas de São Carlos estão cheias de buracos de deu exemplos. De acordo com ele, em vias no entorno do Parque do Kartódromo, na esquina da rua 13 de Maio com a Avenida Comendador Alfredo Maffei.

O leitor citou vários outros exemplos. “A cidade inteira está assim. Na rua José Bonifácio, perto da Comendador, está um caos. Se eles (Prefeitura) têm que fazer o serviço, tem que terminar fechando o asfalto, se não tem asfalto, precisa providenciar, não pode largar aberto. A gente que fica no prejuízo estragando a suspensão do carro. Imposto cobram sem demora”, desabafou.

