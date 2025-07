Roda de conversa celebra o Dia da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha em São Carlos

imagem ilustrativa/arquivo -

São Carlos promove, nesta terça-feira (29), uma roda de conversa em celebração ao Dia da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha. O encontro será realizado às 14h no Centro Municipal de Cultura Afro-Brasileira Odete dos Santos, localizado na Rua Alexandrina, 844, no centro da cidade. A atividade é gratuita e aberta ao público.

Organizado pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania, o evento integra as ações voltadas à valorização da mulher negra, com foco no reconhecimento do protagonismo feminino negro na cultura brasileira e na preservação da memória de personalidades históricas locais.

Um dos momentos mais aguardados da programação será a participação de Olivia Aparecida Lopes de Oliveira, irmã da atriz são-carlense Chica Lopes. Olivia compartilhará histórias e lembranças da trajetória da artista, destacando passagens marcantes de sua vida pessoal e profissional.

A data remete ao primeiro Encontro de Mulheres Negras Latinas e Caribenhas, realizado em 1992, em Santo Domingo, na República Dominicana. A partir dessa iniciativa foi criada a Rede de Mulheres Afro-Latino-Americanas e Afro-Caribenhas, responsável por articular, com apoio da ONU, o reconhecimento oficial do dia 25 de julho como o Dia Internacional da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha.

No Brasil, a data também homenageia Tereza de Benguela, símbolo da resistência contra a escravidão e da liderança feminina negra. Desde 2014, com a promulgação da Lei nº 12.987, o país celebra o Dia Nacional de Tereza de Benguela e da Mulher Negra. A data representa um marco de reflexão, luta e fortalecimento das organizações de mulheres negras, indígenas e de comunidades tradicionais.

