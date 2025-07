Caic promove ação de conscientização sobre hepatites virais durante o Julho Amarelo

A Secretaria Municipal de Saúde de São Carlos, por meio do Centro de Atendimento de Infecções Crônicas (CAIC), realizou nesta segunda-feira (28/07) uma ação de conscientização na Fundação Educacional São Carlos (FESC) em alusão ao Julho Amarelo. A campanha, de abrangência nacional, tem como foco a prevenção, o diagnóstico e o tratamento das hepatites virais, doenças que afetam o fígado e podem evoluir de forma silenciosa, provocando complicações graves como cirrose e câncer hepático.

Durante a ação, foram oferecidos testes rápidos para hepatites B e C, HIV e sífilis, além de vacinação contra a hepatite B. O objetivo é ampliar o acesso ao diagnóstico precoce, sobretudo entre populações mais vulneráveis, como profissionais da saúde, pessoas que receberam transfusão de sangue antes de 1993, usuários de drogas e pessoas com múltiplos parceiros sexuais.

Dados da Organização Mundial da Saúde (OMS) indicam que 296 milhões de pessoas convivem com a hepatite B e 58 milhões com a hepatite C no mundo. Anualmente, mais de 1,1 milhão de mortes estão relacionadas às hepatites virais. No Brasil, segundo o Boletim Epidemiológico de Hepatites Virais 2024, mais de 700 mil casos foram confirmados nos últimos 20 anos, com predominância das hepatites B e C — muitas vezes diagnosticadas de forma tardia.

Em São Carlos, a Vigilância em Saúde notificou 27 casos de hepatite B e 5 de hepatite C em 2024. De janeiro a junho de 2025, foram 9 novos casos de hepatite B e 3 de hepatite C, sendo a maioria em adultos entre 30 e 60 anos.

A supervisora do CAIC, Cintia Martins Ruggiero, reforça a importância da testagem. “As hepatites são silenciosas. Muitas pessoas não apresentam sintomas e só descobrem quando a doença já está avançada. Por isso, é fundamental fazer o teste de rotina. A campanha do Julho Amarelo intensifica essa ação, mas os testes e a vacina estão disponíveis durante todo o ano nas unidades de saúde”.

O médico clínico do Centro de Testagem e Aconselhamento (CTA) do CAIC, Leonardo Pozzi Marques Novo, destacou a agilidade dos exames oferecidos. “Os testes rápidos fornecem o resultado em cerca de 15 minutos. A vacina contra hepatite B também está disponível e é essencial completar as três doses para garantir a proteção”.

A diretora do Departamento de Vigilância em Saúde, Denise Martins, alertou para a ausência de sintomas nas fases iniciais da doença. “Mesmo sem sentir nada, é importante fazer o teste. O diagnóstico precoce permite o início do tratamento, que pode levar à cura no caso da hepatite C e ao controle da hepatite B, evitando agravamentos”.

A iniciativa integra as estratégias do município para ampliar o acesso à informação, à prevenção e ao cuidado com a saúde pública. A campanha Julho Amarelo reforça que a prevenção e o diagnóstico precoce são as principais armas contra as hepatites virais.

Leia Também