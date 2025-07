Sebrae promove palestra gratuita sobre estratégias para lucrar com feiras

Participar de uma feira pode ser o ponto de virada na busca de crescimento e visibilidade no mercado. Para ajudar micro e pequenas empresas a aproveitarem ao máximo esse tipo de oportunidade, o Sebrae-SP promove, nesta terça-feira (29), às 19h, a palestra gratuita “Sua marca no centro das atenções: estratégias inteligentes para lucrar com feiras e eventos”. O encontro é gratuito e será realizado no Escritório Regional de São Carlos.

O município conta hoje com 38.566 empresas de micro e pequeno porte, sendo que 582 foram abertas neste ano — um dado que reforça a importância de iniciativas que apoiem o crescimento e a consolidação desses negócios.

A proposta é mostrar que esse tipo de participação vai muito além da venda direta. “Feiras e eventos são oportunidades para testar novos produtos, divulgar a marca, fechar negócios, conhecer fornecedores e firmar parcerias”, explica Paola Goulart Rosa, consultora de negócios do Sebrae-SP. “Elas colocam o empreendedor em contato com tendências de mercado e ajudam a projetar a empresa para novos públicos”, complementa.

Com uma abordagem dinâmica, a palestra vai apresentar dicas práticas e ideias criativas para tornar a experiência mais estratégica e rentável. Também serão abordados cuidados específicos para quem trabalha com produtos perecíveis, além de orientações para quem deseja expor na Feira do Empreendedor 2025, um dos maiores eventos de empreendedorismo da América Latina.

Com uma abordagem dinâmica, a palestra vai apresentar dicas práticas e ideias criativas para tornar a experiência mais estratégica e rentável. Também serão abordados cuidados específicos para quem trabalha com produtos perecíveis, além de orientações para quem deseja expor na Feira do Empreendedor 2025, um dos maiores eventos de empreendedorismo da América Latina.

O encontro trará ainda orientações sobre como se preparar para participar da Feira do Empreendedor 2025, promovida pelo Sebrae-SP, que será realizada de 15 a 18 de outubro, no São Paulo Expo. Em 2024, o evento movimentou cerca de R$ 45 milhões em negócios, reuniu mais de 100 mil visitantes e contou com mais de mil expositores de todo o país.



SERVIÇO

Palestra gratuita – Estratégias para lucrar com feiras e eventos

Data: 29/07 (terça-feira)

Horário: 19h

Local: Escritório Regional do Sebrae-SP em São Carlos (Av. Bruno Ruggiero Filho, 649, Santa Felícia)

Inscrições gratuitas: Link

