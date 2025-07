Campanha "Policial Sangue Bom" mobiliza policiais militares para doação de sangue

Compartilhar no facebook

Batalhão da PM - Crédito: Rodrigo Stein

O 38º Batalhão de Polícia Militar do Interior (BPM/I), com sede em São Carlos, lançou oficialmente a campanha “Policial Sangue Bom”, iniciativa que visa incentivar a doação de sangue entre os integrantes da corporação em apoio ao Banco de Sangue da Santa Casa do município.

Idealizada pelo comandante do batalhão, tenente-coronel Cardeal, a ação busca mobilizar a solidariedade dos policiais militares, reforçando o compromisso da instituição com a defesa da vida, da integridade física e da dignidade da pessoa humana.

“A doação de sangue é um gesto nobre, que salva vidas. Com essa campanha, queremos destacar o papel do policial como referência de empatia e compromisso social, tanto dentro quanto fora do serviço”, ressaltou o comandante.

Estão previstos dois momentos específicos para a participação dos policiais da Companhia de Força Tática: no dia 31 de julho, das 9h15 às 10h15, e no dia 1º de agosto, das 8h30 às 9h15. A expectativa é de que a campanha contribua de forma significativa para a reposição dos estoques de sangue da Santa Casa de São Carlos, especialmente em um período de demanda elevada.

