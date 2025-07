Frente fria avança por São Paulo e provoca chuvas e queda de temperatura nesta segunda-feira

Chuva - Crédito: Foto: Divulgação/Governo de SP.

A passagem de uma frente fria pelo estado de São Paulo nesta segunda-feira, 28 de julho, deve provocar mudanças significativas no tempo em várias regiões paulistas. De acordo com os institutos de meteorologia, o fenômeno favorece a formação de nebulosidade e o registro de chuvas, que podem vir acompanhadas por trovoadas em alguns pontos do estado.

Com o avanço do sistema frontal, as temperaturas máximas tendem a cair, trazendo um alívio no calor dos últimos dias. A previsão indica um dia instável, com céu nublado a encoberto e possibilidade de pancadas de chuva ao longo do dia, principalmente nas regiões centro-sul, sudeste e leste do estado.

A população deve ficar atenta às condições climáticas, especialmente em áreas mais suscetíveis a alagamentos e descargas elétricas. A recomendação é para que se evite exposição em locais abertos durante as tempestades.

