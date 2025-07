Simone Pereira é eleita Rainha do São Carlos Rodeio Fest 2025

Compartilhar no facebook

Rainha do Rodeio - Crédito: Divulgação

O rodeio está oficialmente de volta a São Carlos após duas décadas — e com muito estilo. Na noite desta sexta-feira (25), a Brick Eventos foi palco da eleição da nova corte do São Carlos Rodeio Fest 2025, marcando o renascimento de uma das tradições mais queridas da cidade.

Sete candidatas — Suellen, Júlia, Tamara, Nayara, Cíntia, Geovanna e Simone — encantaram o público e os jurados ao desfilarem com elegância e simpatia na disputa pelos títulos oficiais do evento. Após uma noite de brilho e emoção, Simone Pereira foi coroada Rainha do Rodeio, simbolizando o retorno triunfal da festa ao calendário de eventos são-carlense.

Além da Rainha, também foram escolhidas a Princesa, Segunda Princesa e Miss Simpatia, completando a corte que representará o São Carlos Rodeio Fest 2025 nas festividades que prometem resgatar o espírito sertanejo e a cultura do interior paulista.

