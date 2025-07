Horóscopo do dia: confira a previsão de hoje (26/07) para seu signo

Horóscopo do Dia - Crédito: Arte SCA

ÁRIES - 21 de março a 20 de abril

Se a energia do dia está te deixando pra cima, aproveite para valorizar as coisas simples que te fazem sorrir. Um encontro com os amigos, uma risada sincera ou até mesmo uma conversa leve pode marcar o seu dia. Quando tudo parece estar se encaixando, enxergue isso como o início de um ciclo incrível — e leve essa boa vibração para construir algo ainda maior.

Números da sorte: 17 - 28 - 33 - 49 | Lua Nova, que entra em Virgem.

TOURO - 21 de abril a 20 de maio

Mesmo com uma agenda lotada, o coração pede por momentos mais humanos. Que tal parar um pouco, respirar fundo e curtir uma boa conversa ou um carinho inesperado? Pequenas pausas afetam positivamente sua saúde mental e emocional. O equilíbrio vem justamente desse contraste entre produtividade e conexão verdadeira.

Números da sorte: 36 - 22 - 19 - 40 | Lua Nova, que entra em Virgem.

GÊMEOS - 21 de maio a 20 de junho

Hoje, o que você aprendeu com os altos e baixos da vida pode se tornar seu maior trunfo. Cada desafio já vivido se transforma em coragem, e cada alegria, em inspiração. Conecte-se com quem valoriza seu caminho, compartilhe sua história com orgulho e não tenha medo de se emocionar com suas conquistas.

Números da sorte: 16 - 33 - 28 - 57 | Lua Nova, que entra em Virgem.

CÂNCER - 21 de junho a 21 de julho

O clima geral está vibrando em empatia e solidariedade. Aproveite essa sintonia para estender a mão, apoiar alguém ou simplesmente escutar com atenção. O bem que você oferece ao mundo hoje pode voltar multiplicado amanhã. E nos momentos tensos, mantenha o coração calmo e os pés no chão.

Números da sorte: 39 - 17 - 56 - 22 | Lua Nova, que entra em Virgem.

LEÃO - 22 de julho a 22 de agosto

O Universo pode te apresentar uma bifurcação importante hoje. Reflita com carinho sobre o que realmente quer para o seu futuro. Planejar é essencial, mas ouvir a intuição também faz parte. Caminhos promissores se abrem quando há coragem, mas é preciso estar emocionalmente preparado para segui-los.

Números da sorte: 27 - 48 - 19 - 32 | Lua Nova, que entra em Virgem.

VIRGEM - 23 de agosto a 22 de setembro

Seu lado solidário está em evidência, mas lembre-se: ajudar os outros também exige sabedoria. Nem todos merecem seu esforço. Estabeleça limites saudáveis e, se puder, resgate algo que te traz alegria, como um hobby esquecido. Isso vai te revigorar e devolver o brilho ao seu dia. É hora de ser um pouco egoísta e pensar mais em você.

Números da sorte: 39 - 11 - 50 - 8 | Lua Nova, que entra em Virgem.

LIBRA - 23 de setembro a 22 de outubro

Se tudo parece muito repetitivo, talvez seja hora de fazer algo diferente, mudar o trajeto, experimentar um novo sabor ou ideia. A inovação começa na atitude. Um dia de quebra de rotina pode ser tudo o que você precisa para clarear a mente e se reencontrar com seus sonhos mais profundos.

Números da sorte: 10 - 36 - 49 - 28 | Lua Nova, que entra em Virgem.

ESCORPIÃO - 23 de outubro a 21 de novembro

Você está mais forte do que imagina. Essa confiança silenciosa que cresce dentro de você é o sinal de que está pronto para assumir novos papéis e se destacar. Siga seus instintos, não ignore os sinais e acredite no que sente. Hoje, o Universo conspira a favor de quem age com verdade. Portanto, se organize e dê esses passos pra se dar bem.

Números da sorte: 5 - 26 - 18 - 30 | Lua Nova, que entra em Virgem.

SAGITÁRIO - 22 de novembro a 21 de dezembro

Sua criatividade estará explodindo, gerando várias ideias inspiradoras. Use essa energia para realizar atividades que façam seu coração vibrar e contagiem as pessoas ao seu redor. Quanto mais você cultivar atitudes positivas, mais se conecta com seu melhor lado. Mantenha a mente leve e permita que as coisas fluam naturalmente.

Números da sorte: 49 - 55 - 20 - 18 | Lua Nova, que entra em Virgem.

CAPRICÓRNIO - 22 de dezembro a 20 de janeiro

Muitas oportunidades boas podem aparecer, mas é fundamental controlar suas emoções para aproveitá-las bem. Evite reagir com raiva ou impulsividade; se sentir a irritação crescendo, respire fundo e mantenha o autocontrole. Com serenidade, fica mais fácil transformar as chances em conquistas concretas.

Números da sorte: 36 - 20 - 18 - 27 | Lua Nova, que entra em Virgem.

AQUÁRIO - 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Um momento especial de conquista está chegando, algo que você já aguardava há tempos. Esse evento importante exigirá coragem para escolher o melhor caminho. Independentemente da escolha, uma energia positiva vai dominar, fazendo você se sentir grato e em paz, com menos preocupações e mais tranquilidade.

Números da sorte: 18 - 23 - 47 - 56 | Lua Nova, que entra em Virgem.

PEIXES - 20 de fevereiro a 20 de março

Algumas surpresas estão a caminho e podem chegar de formas inesperadas. Pode ser que aquela oportunidade que você desejava apareça de repente, então fique atento para não deixá-la escapar. O clima está favorável para acontecimentos especiais, renovando suas esperanças e facilitando sua vida de maneira muito agradável.

Números da sorte: 9 - 58 - 24 - 10 | Lua Nova, que entra em Virgem.

