Radar na estrada do Broa será reativado

Trecho onde radar está sendo reativado - Crédito: colaborador

A fiscalização de velocidade na estrada do Broa, oficialmente SPA 149/215 - Rodovia Domingos Innocentini, em São Carlos, voltará a operar em breve. Está prevista a instalação de um radar no km 3,9 da via, com limite de velocidade de 80 km/h. A medida faz parte do Edital nº 145/2023, que contempla a implantação de 649 equipamentos de controle de velocidade em rodovias não concedidas do Estado de São Paulo.

As empresas responsáveis pela execução do projeto têm até 90 dias, contados a partir da assinatura da ordem de serviço em 14 de fevereiro, para finalizar a instalação dos radares. Com isso, até meados de maio de 2025, os aparelhos deverão estar em pleno funcionamento.

A ativação dos radares pode ocorrer antes do prazo final, desde que cumpram os critérios exigidos, como aprovação do projeto, aferição e homologação dos equipamentos, além da devida sinalização na rodovia.

