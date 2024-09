Queimadas e tempo seco: procura por medicamentos e umidificadores dispara em São Carlos

Soro fisiológico é mais um item cuja procura aumentou consideravelmente - Crédito: SCA

A reportagem do São Carlos Agora visitou farmácias do município para verificar como está a procura por medicamentos que aliviam os prejuízos causados pela fumaça das queimadas e também pelo ar seco, já que em São Carlos estamos sem chuvas efetivas desde fevereiro, como já afirmou o diretor da Defesa Civil, Pedro Caballero, em entrevista ao nosso portal.

A reportagem do SCA apurou que medicamentos com corticoide, como Aerolin e Clenil, são os mais procurados. Mesmo entre pessoas que não fazem uso contínuo, segundo Mauro Souza, farmacêutico da Farmácia Pepe do Aracy, muitas pessoas procuram as UPAs, e os médicos acabam receitando esse tipo de medicamento, o que aumenta ainda mais a saída deles. Antialérgicos com corticoide, como Prednisolona, também tem tido alta procura.

Fagner Lante, farmacêutico da Farmácia Farmelhor, no centro, ao lado do antigo prédio da Prefeitura, afirmou que outro item que também teve um aumento de 95% na procura foi o umidificador de ar. A reportagem apurou que algumas farmácias do centro estão até sem o item, pois a procura excedeu o previsto, e os fornecedores não têm nem previsão de reabastecimento.

Soro fisiológico é mais um item cuja procura aumentou consideravelmente nas farmácias nos últimos dias, chegando a faltar em algumas delas, segundo apurou a reportagem do SCA. Foi informado ainda que esse item também está em falta na indústria, o que pode acarretar em desabastecimento em breve.

