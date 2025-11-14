(16) 99963-6036
sexta, 14 de novembro de 2025
Inspiração

Psicanalista Fabíola Marques lança obras de autoconhecimento

13 Nov 2025 - 15h34Por Jessica Carvalho R.
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Psicanalista Fabíola Marques lança obras de autoconhecimento -

A psicanalista Fabíola da Rocha Marques, 38 anos, vem ganhando destaque no cenário da saúde mental por sua escrita sensível e por sua atuação voltada ao desenvolvimento emocional do indivíduo. Com formação sólida, mestrado, doutorado e especialização em Neuropsicanálise, ela dedica sua trajetória ao estudo profundo da mente humana. Atualmente, cursa o último ano da graduação em Psicologia, ampliando ainda mais seu repertório teórico e clínico.

Casada com Tiago Marques e mãe de Victor Hugo da Rocha Cabrera, Victoria da Rocha Cabrera e Vicenzo Artur da Rocha Marques, Fabíola encontra na maternidade sua maior inspiração. Segundo ela, observar o universo emocional dos filhos a ajudou a compreender nuances do amor, da dor, das emoções e da forma como cada pessoa constrói seu mundo interno.

Obras que acolhem, transformam e aproximam o leitor da própria história

Fabíola é autora de livros que dialogam com a psicanálise de maneira acessível, afetiva e profunda, aproximando o leitor da escuta do inconsciente e do autoconhecimento. Em suas obras, a psicanálise deixa de ser apenas teoria e se torna experiência humana.

Confira suas principais publicações:

1. Leitura da Mente: Psicanálise – O Poder de Compreender Além das Palavras
Uma obra que revela as sutilezas do inconsciente e a importância da escuta profunda. O livro aborda como compreender o outro também é um caminho para compreender a si mesmo.

2. Talvez Sua Bagunça Seja Sua Organização Mental
Inspirado na história de uma menina de nove anos que enfrenta o luto pela perda do pai, o livro mostra como a desorganização pode expressar dores, resiliência e formas singulares de existir — um espelho das desordens emocionais que todos carregamos.

3. Psicanálise para a Vida
Com linguagem clara e acolhedora, Fabíola apresenta reflexões práticas sobre a aplicação da psicanálise no cotidiano, ajudando o leitor a perceber o sentido oculto por trás de comportamentos e emoções.

4. Talvez Sua Bagunça Seja Sua Organização Mental – Volume 2: O Caos que nos Forma
Continuação emocionante do primeiro volume, aprofunda a ideia de que o caos interno também é parte essencial da reconstrução e do amadurecimento psíquico.

Uma visão humana, espiritual e acolhedora da psique

Com uma escrita que combina ciência, poesia e espiritualidade, Fabíola defende que “compreender é curar” e que cada história humana precisa ser acolhida com amor. Para ela, a psicanálise ultrapassa o divã: é encontro, escuta e transformação. “A psicanálise me ensinou que o silêncio fala, e que o amor é a linguagem mais profunda do inconsciente.”

Com sua abordagem sensível e contemporânea, Fabíola da Rocha Marques se consolida como uma das vozes mais inspiradoras da nova geração de psicanalistas, aproximando leitores e pacientes de uma jornada mais consciente, amorosa e profunda dentro de si mesmos.

Espaço Terapêutico Revelando o Inconsciente
WhatsApp (16) 99315-3341
Endereço: Rua Dr. Andrade Egas nº190 Vila Brasília, São Carlos
 
 

Leia Também

SAAE lança programa para renegociação de débitos com descontos de até 100% e parcelamento em até 240 meses
Cidade16h05 - 14 Nov 2025

SAAE lança programa para renegociação de débitos com descontos de até 100% e parcelamento em até 240 meses

Após realocação, radares em novos pontos começam a funcionar na próxima segunda-feira (17)
Atenção motorista15h46 - 14 Nov 2025

Após realocação, radares em novos pontos começam a funcionar na próxima segunda-feira (17)

Enem 2025 terá tarifa zero e ampliação de linhas no domingo
Cidade14h28 - 14 Nov 2025

Enem 2025 terá tarifa zero e ampliação de linhas no domingo

Fatec São Carlos prorroga inscrições do Vestibular até 14 de novembro
Cidade14h27 - 14 Nov 2025

Fatec São Carlos prorroga inscrições do Vestibular até 14 de novembro

Prohab solicita ampliação do Programa Viver Melhor para atender mais famílias em São Carlos
Cidade14h14 - 14 Nov 2025

Prohab solicita ampliação do Programa Viver Melhor para atender mais famílias em São Carlos

Últimas Notícias