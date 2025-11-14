Psicanalista Fabíola Marques lança obras de autoconhecimento

A psicanalista Fabíola da Rocha Marques, 38 anos, vem ganhando destaque no cenário da saúde mental por sua escrita sensível e por sua atuação voltada ao desenvolvimento emocional do indivíduo. Com formação sólida, mestrado, doutorado e especialização em Neuropsicanálise, ela dedica sua trajetória ao estudo profundo da mente humana. Atualmente, cursa o último ano da graduação em Psicologia, ampliando ainda mais seu repertório teórico e clínico.

Casada com Tiago Marques e mãe de Victor Hugo da Rocha Cabrera, Victoria da Rocha Cabrera e Vicenzo Artur da Rocha Marques, Fabíola encontra na maternidade sua maior inspiração. Segundo ela, observar o universo emocional dos filhos a ajudou a compreender nuances do amor, da dor, das emoções e da forma como cada pessoa constrói seu mundo interno.

Obras que acolhem, transformam e aproximam o leitor da própria história

Fabíola é autora de livros que dialogam com a psicanálise de maneira acessível, afetiva e profunda, aproximando o leitor da escuta do inconsciente e do autoconhecimento. Em suas obras, a psicanálise deixa de ser apenas teoria e se torna experiência humana.

Confira suas principais publicações:

1. Leitura da Mente: Psicanálise – O Poder de Compreender Além das Palavras

Uma obra que revela as sutilezas do inconsciente e a importância da escuta profunda. O livro aborda como compreender o outro também é um caminho para compreender a si mesmo.

2. Talvez Sua Bagunça Seja Sua Organização Mental

Inspirado na história de uma menina de nove anos que enfrenta o luto pela perda do pai, o livro mostra como a desorganização pode expressar dores, resiliência e formas singulares de existir — um espelho das desordens emocionais que todos carregamos.

3. Psicanálise para a Vida

Com linguagem clara e acolhedora, Fabíola apresenta reflexões práticas sobre a aplicação da psicanálise no cotidiano, ajudando o leitor a perceber o sentido oculto por trás de comportamentos e emoções.

4. Talvez Sua Bagunça Seja Sua Organização Mental – Volume 2: O Caos que nos Forma

Continuação emocionante do primeiro volume, aprofunda a ideia de que o caos interno também é parte essencial da reconstrução e do amadurecimento psíquico.

Uma visão humana, espiritual e acolhedora da psique

Com uma escrita que combina ciência, poesia e espiritualidade, Fabíola defende que “compreender é curar” e que cada história humana precisa ser acolhida com amor. Para ela, a psicanálise ultrapassa o divã: é encontro, escuta e transformação. “A psicanálise me ensinou que o silêncio fala, e que o amor é a linguagem mais profunda do inconsciente.”

Com sua abordagem sensível e contemporânea, Fabíola da Rocha Marques se consolida como uma das vozes mais inspiradoras da nova geração de psicanalistas, aproximando leitores e pacientes de uma jornada mais consciente, amorosa e profunda dentro de si mesmos.