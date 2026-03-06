Projeto “Meninas e Mulheres Cientistas” abre seleção para bolsista de Difusão do Conhecimento

O projeto Meninas e Mulheres Cientistas: tecendo redes em São Paulo e Minas Gerais está com inscrições abertas para a seleção de uma bolsista na modalidade Apoio à Difusão do Conhecimento (ADC-1C). A bolsa foi obtida por meio da chamada nº 31/2023 do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq/MCTI/MMulheres).

A iniciativa é coordenada pela professora Elaine Gomes Matheus Furlan, do Departamento Interdisciplinar de Formação Docente (DIFD) da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), e conta com parceria regional envolvendo pesquisadores de diversas instituições de São Paulo e Minas Gerais.

Requisitos

Entre os requisitos para candidatura, é necessário possuir formação de nível superior em qualquer área do conhecimento e experiência em atividades de Divulgação Científica.

As inscrições podem ser realizadas até o dia 6 de março. Todas as informações sobre critérios, documentação e etapas do processo seletivo devem ser conferidas no edital disponível no site oficial do projeto:

https://projeto-memc-unifei.github.io/

Sobre o projeto

O projeto tem como objetivo fortalecer redes de incentivo à participação de meninas e mulheres na ciência, promovendo ações de divulgação científica e integração entre instituições dos dois estados.

Mais informações sobre as atividades podem ser acompanhadas pelo perfil no Instagram @tecendoredesspmg. Dúvidas também podem ser encaminhadas diretamente à coordenação pelo e-mail elainefurlan@ufscar.br.

