Procon São Carlos fará plantão de atendimento para esclarecer dúvidas a Black Friday

O Procon São Carlos informa que no próximo sábado, 25, será realizado um plantão de atendimento aos consumidores, exclusivo para reclamações e denúncias referentes a Black Friday.

O atendimento ocorrerá das 9h às 15h sem necessidade de agendamento. Basta o consumidor comparecer no Procon São Carlos, localizado na rua Rui Barbosa, nº 1.190, no centro, com documentos pessoais, comprovante de endereço e os documentos relacionados à reclamação.

“Queremos esclarecer as dúvidas e orientar os consumidores, mas vale ressaltar que é um atendimento exclusivo para dúvidas e problemas referentes a Black Friday”, orientou André Di Salvo, diretor do Procon São Carlos.

Outras informações podem ser obtidas através do telefone (16) 3419-4510.

