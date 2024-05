Semana Academica Africana em São Carlos; confira o calendário

O Projeto é realizado em São Carlos, em parceria com a Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), a Prefeitura Municipal, EESC-USP e, tendo como tema para o ano 2024: Os desafios do continente africano no século XXI:

A XIX Semana tem como objetivo geral, proporcionar a integração dos estudantes africanos com a comunidade acadêmica da UFSCar, USP, Unicep e a sociedade São-carlense em geral, por meio de atividades científicas e culturais onde serão discutidas a visão do mundo (países não africanos) sobre a cultura, economia e a política praticada no continente africano.