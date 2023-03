Prefeitura testa cornetas de alerta de enchentes no centro de São Carlos

A Secretaria Municipal de Segurança Pública informa que no final da manhã deste sábado (11/03) foram feitos testes para checar o funcionamento das cornetas instaladas em 6 pontos da cidade, equipamentos parte repassados pela empresa RUMO e parte adquiridos pelo município para alerta no caso de possíveis alagamentos nas áreas consideradas de risco.



Neste momento as cornetas estão sendo configuradas para acionamento pelo Centro de Controle Operacional (CCO) da Guarda Municipal possibilitando emitir mensagens online por aplicativo instalado em celular.



"Quando os equipamentos estiverem funcionando em definitivo a população será informada por meio de divulgação nos canais oficiais do município. O teste mostrou que todas as cornetas foram instaladas corretamente e todas emitiram os alertas de acordo com o previsto", explica Samir Gardini, secretário municipal de Segurança Pública.



Confira onde foram instalados os equipamentos: Episcopal x Geminiano; Avenida São Carlos X Praça do Mercado Municipal;Comendador Alfredo Mafei X Rua Nove de Julho; Roratória do Cristo duas (1 voltada para a Av.Henrique Gregori e outra voltada para Avenida Comendador Alfredo Maffei) e no Kartódromo.

