Prefeitura inicia processo de regularizaÃ§Ã£o fundiÃ¡ria para moradores da Avenida JoÃ£o Stella e Rua Riskalla Haddad

quinta, 05 de marÃ§o de 2026
Cidade

05 Mar 2026 - 20h14Por Jessica
A Prefeitura de São Carlos, por meio da Secretaria Municipal de Habitação Social e Regularização Fundiária, realizou na noite da última quarta-feira (4) uma reunião com moradores da Avenida João Stella e da Rua Riskalla Haddad para tratar do processo de Regularização Fundiária Urbana (REURB).

O encontro ocorreu no salão da Igreja Santo Expedito e reuniu diversas famílias interessadas em entender como funcionará o processo de regularização dos imóveis nas duas vias.

Durante a reunião, a equipe técnica da secretaria apresentou as etapas da REURB, explicando o funcionamento do levantamento das áreas, a análise técnica e jurídica e os encaminhamentos legais necessários para a regularização. Os moradores também puderam esclarecer dúvidas sobre documentação, prazos e procedimentos que deverão ser cumpridos ao longo do processo.

A Regularização Fundiária Urbana é um instrumento que garante segurança jurídica às famílias, além de contribuir para a valorização dos imóveis e possibilitar o acesso a direitos fundamentais, como infraestrutura adequada e serviços públicos.

O secretário municipal de Habitação Social e Regularização Fundiária, Rodson Magno, destacou a importância da iniciativa para a comunidade. Segundo ele, a regularização representa mais do que a formalização da propriedade.

“A regularização é mais do que a entrega de um documento, é a garantia de dignidade, tranquilidade e pertencimento para cada família. Nosso compromisso é estar ao lado dos moradores em todas as etapas desse processo”, afirmou.

A Secretaria de Habitação Social e Regularização Fundiária informou que novas orientações serão divulgadas conforme o andamento dos trabalhos e reforçou que a participação dos moradores é fundamental para o sucesso do processo de regularização.

 

Ãšltimas NotÃ­cias