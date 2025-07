Prefeitura inaugura "pit stop" para entregadores na região na rodoviária

Pit stop para entregadores - Crédito: Divulgação

Neste domingo (27/7), a Prefeitura de São Carlos entrega oficialmente o “Pit Stop Trabalhador São-carlense”, um espaço de convivência voltado aos motofretistas da cidade. Localizado no recuo da Avenida Trabalhador São-carlense, perto do Terminal Rodoviário, o ponto de apoio será implantado em uma área estratégica, já conhecida como local de concentração dos entregadores. A inauguração será marcada por um evento comemorativo ao Dia do Motoboy e Motociclista, das 9h às 12h, com serviços gratuitos, atrações e distribuição de brindes.

O secretário de Segurança Pública e Mobilidade Urbana, Michael Yabuki, detalhou o funcionamento e os objetivos do projeto. “Esse espaço está sendo disponibilizado para os motofretistas. Aqueles que trabalham com aplicativo de entrega vão poder utilizar esse ponto como apoio para usar o banheiro, tomar uma água, fazer uma refeição. E vão acabar utilizando até como ponto de parada”, explicou. Yabuki reforçou que o uso será livre e sem restrições. “Independente de aplicativo. Está sendo feito para toda a categoria”, enfatizou.

O container foi equipado com itens essenciais para garantir conforto e dignidade aos trabalhadores. “Geladeira, micro-ondas, local para carregar celular, cadeiras para descanso e banheiros, inclusive com acessibilidade”, listou o secretário de Segurança Pública e Mobilidade Urbana. Sobre o horário de funcionamento, ele afirmou que será ajustado conforme a demanda.

Estratégia - A escolha do local também foi estratégica. “Esse espaço já é um ponto de concentração dos motofretistas. Foi escolhido exatamente por isso. Eles têm alguns locais na cidade onde se juntam para esperar as entregas. Esse é o primeiro ponto, um projeto piloto. Se der certo, vamos abrir novos espaços”, afirmou o secretário Yabuki. Ele também destacou que a manutenção será feita em parceria com a iniciativa privada, e que os próprios motofretistas terão a responsabilidade de cuidar do espaço: “É um conforto para eles mesmos”.

O secretário adjunto de Mobilidade Urbana, Sebastião Batista, também comentou os preparativos finais para a entrega. “O SAAE está fazendo a parte de infraestrutura de ligação de esgoto e água, que vai atender toda a parte do container. Já temos o poste padrão de energia elétrica instalado, e outra equipe da Prefeitura fará a ligação elétrica interna”. Segundo Sebastião Batista, o container contará com ar-condicionado, geladeira, micro-ondas e pintura para demarcação das vagas de moto. “Esse espaço também será compartilhado com os caminhões de aluguel que já atuam na região. Fizemos esse diálogo e haverá vagas específicas para cada grupo”.

Depoimentos - A estrutura foi bem recebida pelos profissionais. Jean da Silva, motofretista, comemorou. “Melhor presente do Dia dos Motoboys. Às vezes não achamos um banheiro, temos que pedir em estabelecimentos, e muitos não deixam. Agora com esse ponto de apoio vai melhorar bastante”.

Jonas Braga Ribeiro, que percorre cerca de 65 km por dia entre Santa Eudóxia e São Carlos, também aprovou. “A gente não tem lugar para almoçar, então vai ser excelente isso aqui para nós”.

Cassio Henrique Ferreira reforçou a importância da conquista: “Teremos banheiro, bebedouro, micro-ondas… é um espaço muito importante. A gente tem que zelar do que é nosso. Foi uma grande conquista e não podemos deixar isso se perder”, concluiu.

O prefeito de São Carlos, Netto Donato, também celebrou a entrega do espaço, destacando o compromisso assumido com a categoria. “Esse cuidado com os motofretistas é uma promessa que fiz durante a campanha e que agora se concretiza. São profissionais que enfrentam jornadas duras, cansativas, e merecem respeito, estrutura e dignidade. O Pit Stop é só o começo de uma política pública voltada para quem move a cidade todos os dias”.

Em 2021 o então vereador Rodson Magno, atual secretário municipal de Habitação Social e Regularização Fundiária, já havia indicado a construção e instalação de um ponto de apoio na região central para os condutores de motocicletas legalmente habilitados.

Leia Também