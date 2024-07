Prefeitura está ampliando USF de Água Vermelha

Crédito: Divulgação

A Prefeitura de São Carlos está investindo R$ 404.389,93 na ampliação e revitalização da Unidade de Saúde da Família (USF) Essio Pedro Ferrari, no Distrito de Água Vermelha,

As obras compreendem a ampliação de mais 05 salas de atendimento, inclusive com mais um banheiro, adequação dos sanitários masculino, feminino e PNE, reforma da sala de coleta com recepção própria, ampliação dos guichês da farmácia e pintura interna.

A USF recebeu também pintura externa total da unidade, troca de portas, reforma da cozinha, adequação da rede lógica e elétrica, instalação de equipamentos de ar condicionado, construção de dois balcões em alvenaria para atendimento e ampliação da recepção (sala de espera), instalação de forro defronte a unidade, identificação visual em ACM na fachada da unidade e instalação de brise (elementos arquitetônicos para diminuir a incidência direta de sol dentro dos ambientes), em todas as janelas.

A USF de Água Vermelha tem 950 famílias cadastradas e atende cerca de 100 pessoas por dia, com consultas, aplicação de vacinas do calendário anual do SUS, realização de curativos e pequenas cirurgias ambulatoriais, além de atendimento odontológico.

O atendimento à população é feito por uma equipe composta por médico de saúde da família, que trabalha 8 horas diárias de segunda a sexta-feira, enfermeiro, auxiliar de enfermagem, agentes comunitários de saúde, dentista e auxiliar odontológico.

“A reforma e revitalização da USF de Água Vermelha é mais um investimento do prefeito Airton Garcia em melhorias nas unidades de saúde e representa uma conquista para as famílias do distrito atendidas diariamente no local”, disse a secretária municipal de Saúde, Jôra Porfírio.

A Prefeitura de São Carlos já entregou a reforma da UBS Santa Felícia (R$ 1.600.000,00); UBS Cidade Aracy (R$ 540 mil); UBS Vila Isabel (R$ R$ 995 mil); UPA do Aracy (R$ 500 mil); UBS Azulville (R$ 57.000,00); USF Antenor Garcia (R$ 424.645,62); UBS Vida Nova São Carlos (R$ 471.000,00); USF São Carlos VIII (R$ 275.000,00), além disso, foram inaugurados o Ambulatório Materno Infantil Intermediário “Suely Fernandes e a Base Agentes de Endemias e Zoonoses.

Outras unidades passam nesse momento por melhorias, além da USF de Água Vermelha; a USF Presidente Collor; USF Aracy II; UBS Botafogo; UBS Parque Delta; UBS Vila São José; USF Jockey/Guanabara; USF CDHU; USF São Rafael, USF Itamaraty e a UPA da Vila Prado. O CAPS AD, a Base do SAMU em Santa Eudóxia e a Farmácia Viva também estão recebendo melhorias.

