Prefeitura entrega reforma e ampliação da USF Jockey/Guanabara

USF Jockey Clube -

O prefeito Netto Donato e o vice-prefeito Roselei Françoso, juntamente com o secretário de Saúde, Leandro Pilha, entregaram na manhã desta segunda-feira (24/02), a reforma e ampliação da Unidade de Saúde da Família (USF) Jockey/Guanabara, localizada na rua Rio Araguaia, 750, no Jockey Clube e a academia ao ar livre construída anexa à unidade, um investimento total de R$ 545 mil, proveniente de emenda parlamentar do vereador Elton Carvalho e do deputado federal Marcos Pereira.

Para melhorar as condições de trabalho dos servidores e proporcionar mais conforto aos usuários foram realizadas a reforma do telhado, construção de três novas salas de atendimento, construção de sala para os agentes comunitários de saúde, ampliação dos sanitários nos consultórios ginecológicos, reforma dos sanitários dos servidores, farmácia, pavimentação de espaço externo, climatização e instalação da academia ao ar livre.

A diretora de Gestão do Cuidado Ambulatorial, Viviane Cavalcante, disse que com a reforma e ampliação, também ocorreu um aumento no número de profissionais. “Hoje temos 4 médicos da saúde da família atendendo, além disso, com a readequação dos espaços otimizamos o fluxo de pacientes, reduzindo filas e tempo de espera.

Salas bem organizadas e equipadas para um atendimento mais ágil e eficiente, promovendo um melhor aproveitamento dos recursos disponíveis”, garantiu a diretora.

Para o secretário de Saúde, Leandro Pilha, a unidade é moderna e bem equipada. “A área odontológica está impecável, assim como os espaços destinados à assistência médica e ao acolhimento. O ponto crucial é a valorização dos profissionais de saúde. Trabalhar em um ambiente adequado, com infraestrutura moderna e segura, impacta diretamente na motivação e no desempenho das equipes, refletindo positivamente na qualidade do atendimento”, afirmou Pilha.

“Fico muito feliz em poder fazer essa entrega da ampliação da unidade. Como servidor público da área da saúde, lotado nessa unidade, tenho um compromisso com o bairro do Jockey Clube, por isso destinei R$ 230 mil, mas agradeço ao prefeito Netto Donato por todo o suporte e ao ex-prefeito Airton Garcia por ter atendido, no mandato dele também, o pedido de reforma e ampliação da USF. Também agradeço o deputado Marcos Pereira que destinou R$ 500 mil para ajudar a finalizar essa unidade e também para outras demandas da saúde. Além da reforma, hoje temos uma farmácia para atender aqui e a região do Paulistano e do Parque Delta e uma academia ao ar livre que poderá ser utilizada por toda comunidade”, disse o vereador Elton Carvalho, anunciando que o deputado deve destinar mais R$ 2 milhões para São Carlos.

De acordo com o vice-prefeito, Roselei Françoso, investir na reforma das unidades de saúde é um compromisso com o bem-estar da população. “A melhoria desses espaços fortalece a confiança dos cidadãos nos serviços públicos de saúde, garantindo um acesso digno e eficaz”.

Já o prefeito Netto Donato garantiu que vai dar continuidade às obras e reformas que o ex-prefeito Airton Garcia começou. “As reformas vão continuar, em breve vamos entregar a UBS da Vila São José, do CDHU e do Centro Municipal de Especialidades. Também já determinei a abertura de licitação para melhorar as condições da UBS do Santa Paula, a nossa intenção é reformar todas as unidades. Agradeço o vereador Elton Carvalho que também está destinando recursos para a reforma da unidade do Santa Paula e ao deputado Marcos Pereira por continuar ajudando São Carlos. A infraestrutura das unidades de saúde desempenha um papel essencial na qualidade do atendimento prestado à população. Todas precisam estar bem estruturadas para garantir um ambiente seguro, eficiente e acolhedor tanto para os pacientes quanto para os servidores”, finalizou o prefeito.

Também participaram da solenidade de entrega a primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade, Herica Ricci Donato, o vereador Paulo Vieira, os secretários municipais de Segurança Pública e Mobilidade Urbana, Michael Yabuki, de Cultura e Turismo, Leandro Severo, de Cidade Inteligente e Transparência, Mateus de Aquino, de Educação, Paula Knoff, da Pessoa com Deficiência e Paradesportos, Rafael Almeida, o comandante da Guarda Municipal, Celio Ramos, o secretário adjunto de Saúde, Wander Bonelli e demais servidores da Secretaria de Saúde.

Leia Também