Após danos na cobertura, CeMEAR passa por reforma emergencial

O Centro Municipal de Extensão e Atividades Recreativas (CeMEAR), localizado no Jardim Gonzaga, em São Carlos, iniciou nesta semana obras de recuperação em seu telhado. O espaço, inaugurado em 2018 e mantido pela Secretaria Municipal de Educação, atende cerca de 90 crianças e adolescentes no contraturno escolar.

A intervenção foi necessária após parte da cobertura da cozinha ceder. Para garantir a reposição adequada, foi preciso adquirir telhas do tipo francesa em materiais de demolição. Além da substituição das telhas, os serviços incluem reparos no madeiramento, alvenaria e pintura, com o objetivo de oferecer mais segurança e conforto aos usuários do local.

O secretário municipal de Educação, Roselei Françoso, destacou a importância da obra para a continuidade das atividades. “Estamos recuperando o telhado do CeMEAR para que o espaço possa atender melhor as crianças e a comunidade. Essa reforma traz mais dignidade e qualidade para todos que utilizam o centro, além de garantir segurança e conforto no dia a dia das atividades”, afirmou.

Além das melhorias estruturais, o CeMEAR também será contemplado com novos materiais esportivos e de dança, além da retomada das oficinas culturais. A Secretaria de Educação anunciou ainda a implantação de um laboratório de informática, ampliando as oportunidades de aprendizado e convivência para os estudantes.

O CeMEAR funciona em um prédio que anteriormente abrigava uma unidade de saúde, anexo à Estação Comunitária do Gonzaga (ECO do Gonzaga), onde também está instalado o Centro de Referência de Assistência Social (CRAS). Desde sua criação, o projeto tem como objetivo oferecer um ambiente educativo e criativo, contribuindo para o desenvolvimento integral e o fortalecimento da autoestima de crianças e adolescentes da região.

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