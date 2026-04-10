São Carlos inicia capacitação do programa PraVida para reduzir acidentes de trânsito

A Prefeitura de São Carlos, por meio da Secretaria Municipal de Segurança Pública e Mobilidade Urbana, iniciou nesta semana o módulo de Educação para o Trânsito do programa PraVida, iniciativa do Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo voltada à redução de acidentes e à melhoria da mobilidade urbana.

A participação do município foi garantida após a aprovação de projetos técnicos que atendem a critérios rigorosos, com foco na diminuição da violência no trânsito e na modernização da infraestrutura viária.

De acordo com o diretor de Educação para o Trânsito, Felipe Almeida, o PraVida se destaca pela articulação com instituições de referência. O programa conta com suporte técnico do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes e parceria com a Bloomberg Philanthropies, reconhecida pela implementação de boas práticas em segurança viária.

O secretário de Segurança Pública e Mobilidade Urbana, Michael Yabuki, explica que a primeira etapa da capacitação tem como objetivo formar agentes multiplicadores de comportamentos seguros no trânsito. “Na sequência, prevista para o segundo semestre, haverá aprofundamento técnico nas áreas de fiscalização, educação e desenho viário”, afirmou.

O treinamento é fundamentado no conceito da estratégia Visão Zero, criada na Suécia e difundida globalmente, que estabelece como princípio a não aceitação de mortes no trânsito. A proposta é orientar a atuação da fiscalização municipal de forma estratégica, com foco nos principais fatores de risco associados a vítimas fatais.

O programa PraVida seleciona municípios paulistas com capacidade técnica para implementar ações integradas de engenharia, educação e fiscalização. A iniciativa prevê o repasse de recursos e apoio técnico às prefeituras, com o objetivo de tornar o trânsito mais seguro, humano e eficiente.