Prefeitura entrega dois novos veículos para a Secretaria de Infância e Juventude

Crédito: Divulgação

A Prefeitura de São Carlos entregou, na manhã desta terça-feira, 4, dois veículos modelo Citroën C3 que serão utilizados pela Secretaria Municipal Especial da Infância e Juventude (SMEIJ). A cerimônia de entrega dos automóveis, que totalizam um investimento de R$ 157.700,00, aconteceu no Paço Municipal e faz parte do processo de renovação da frota do município.

Os veículos foram custeados de três formas: por meio de emenda parlamentar do vereador licenciado Paraná Filho, em 2022, ocasião em que foram destinados R$ 63 mil; via saldo residual do programa Recriart, da Secretaria Municipal Especial de Infância e Juventude, com valor de R$ 62.325,48; e mais R$ 32.374,52 provenientes de recursos da própria pasta (Fonte 1).

Conforme a secretária municipal de Infância e Juventude, Ana Paula Vaz, os veículos fazem parte de uma reestruturação e que atende diversas necessidades. “Esses veículos complementam o elenco de conquistas que a SMEIJ tem obtido e um destes será utilizado pelo Conselho Tutelar, enquanto o outro auxiliará nos deslocamentos pertinentes às atividades administrativas da Secretaria e do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA). Estas aquisições, além de proporcionar melhores condições de trabalho aos servidores e usuários, são importantes para a renovação da frota, gerando menor gasto com manutenções corretivas em relação aos veículos mais antigos”, destaca a secretária, lembrando que os veículos já possuem seguro.

Já o secretário municipal de Governo, Netto Donato, enalteceu as melhorias trazidas para a sociedade com a compra dos veículos. “É muito importante o trabalho do Conselho Tutelar e, em parceria com a Câmara Municipal, através da emenda do vereador Paraná Filho, melhoramos a infraestrutura para o servidor e também do atendimento para a população. É isto que o prefeito Airton Garcia quer e é esta a nossa função na Prefeitura”, acrescenta Donato.

