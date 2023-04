Prefeitura entrega 20 mil caixas de chocolate para alunos da rede municipal de ensino e de projetos educacionais

Crédito: divulgação

A Prefeitura de São Carlos, por meio de um trabalho conjunto entre as secretarias municipais de Educação e Agricultura e Abastecimento, realizou a entrega de caixas de chocolate para todas as crianças e adolescentes matriculados na rede municipal de ensino nesta quarta-feira (05/04). Foram 20 mil caixas de bombom, marca Garoto, entregues aos estudantes, alegrando a Páscoa de milhares de famílias são-carlenses.

Efetuada pela Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento, a compra das caixas de chocolate aconteceu em três modalidades. A maioria dos alunos recebeu bombons com variedade de sabores adquiridos via ata de registro de preço, enquanto os chocolates comprados para os alunos com intolerância à lactose e alérgicos à glúten ocorreu por meio de compra direta.

O secretário da pasta, Paraná Filho, ressaltou o empenho da Prefeitura em adquirir os doces a tempo de entrega-los a todos os estudantes antes do domingo de Páscoa. “Todos os anos, a Páscoa é uma data em que há muita apreensão porque, por conta de questões burocráticas e licitatórias, pode acontecer problemas com a entrega deste doce aos alunos da rede municipal de ensino. Neste ano, felizmente conseguimos êxito em fazer esta licitação e adquirir as caixas de bombom para atender 100% dos alunos matriculados. Entendemos que adquirir caixas de bombom ao invés de ovos de páscoa tem vantagens consideráveis, pois temos melhor oferta e qualidade mais garantida do produto no mercado, bem como uma oferta de mais chocolates com mais variedade e com um custo muito menor. Um ovo de páscoa com esta gramatura custaria cerca de R$ 40,00 e cada caixa de bombom saiu em torno de R$ 11,00. É mais chocolate, mais qualidade e mais variedade, além de economia aos cofres públicos”, disse Paraná.

O secretário municipal de Educação, Roselei Françoso, lembrou da logística montada para que todas as crianças recebam o chocolate na mesma data. “Hoje, a totalidade dos nossos alunos receberá estes bombons nas 61 escolas. São mais de 16 mil atendimentos somente na rede municipal de ensino e também os projetos que são parceiros do município que estão recebendo os bombons. Espero que estes chocolates possam alegrar o coração de cada criança, de cada pai e de cada mãe, pois, infelizmente, muitas vezes os pais não conseguem fazer a compra de um chocolate para os filhos neste período de Páscoa e a Prefeitura de São Carlos, autorizada pelo prefeito Airton Garcia, tem feito a aquisição destes bombons para as nossas crianças. Isso é motivo de muita alegria”, comenta Roselei.

