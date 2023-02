Prefeitura e Estado vão investir R$ 19 milhões em pavimentação

Crédito: Divulgação

A Prefeitura de São Carlos, por meio da Secretaria de Obras Públicas, firmou parceria com o Governo do Estado, passando a fazer parte do Programa Nossa Rua, uma parceria inédita entre os municípios paulistas para a aplicação igualitária em obras de pavimentação asfáltica.

Pela proposta, cada cidade beneficiada terá que investir valor equivalente ao repasse estadual. O investimento do Governo de São Paulo será de R$ 200 milhões em convênios firmados com todos os 645 municípios paulistas.

A Secretaria de Obras Públicas de São Carlos já instruiu o processo administrativo e encaminhou para Licitação para poder asfaltar 12 vias públicas. Um investimento de R$ 19 milhões, com repasse financeiro do Estado no valor de R$ 7,5 milhões. O restante dos recursos será dispensado pelo próprio município.

“Conseguimos tecnicamente apresentar todos os documentos, as vias prioritárias e os recursos de contrapartida do convênio. Assim, São Carlos receberá R$ 7,5 milhões do Governo do Estado em infraestrutura viária, um dos maiores já conquistado para pavimento. Vamos licitar e iniciar as obras até final do primeiro semestre de desse ano", disse João Muller, secretário de Obras Públicas.

Segundo Netto Donato, secretário de Governo, o Programa Nossa Rua transformará a realidade do município e trará mais qualidade de vida à população.

Confira as ruas que serão pavimentadas em São Carlos por meio do Programa Nossa Rua: Sebastião Ramos e rua Professora Vera Helena Pulcinelli (Tutoya do Vale), Alessandro Di Salvo (Novo Horizonte), avenidas Ray Wesley Herrick e Clemente Talarico (Embaré), ruas Caetano Ferragini e João Deriggi (região do Parque Ferh), rua do Parque (Vila Nery), rua Gabriel Crnkrovic (Água Vermelha), Luiz Modenutti (acesso Washington Luís) e avenida Paulista.

