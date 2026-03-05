Prefeitura demole imÃ³vel abandonado na Vila Prado apÃ³s denÃºncias de moradores

A Prefeitura de São Carlos realizou nesta quinta-feira (5) a demolição de um imóvel abandonado localizado na Rua Ananias Evangelista de Toledo, no bairro Vila Prado. A ação foi realizada após denúncias feitas por moradores da região sobre a situação de abandono e os riscos à segurança e à saúde pública.

A operação contou com uma força-tarefa envolvendo o Departamento de Fiscalização da Secretaria de Gestão da Cidade e Infraestrutura, além das secretarias de Conservação e Qualidade Urbana, Segurança Pública e Mobilidade Urbana, com apoio da Defesa Civil.

De acordo com o diretor de Fiscalização, Rodolfo Tibério Penela, o imóvel estava em estado avançado de deterioração. O local havia sido invadido por usuários de drogas e pessoas em situação de rua e já havia registrado ocorrências de incêndio.

“Recebemos várias denúncias sobre o abandono e o acúmulo de lixo tanto no interior quanto na calçada. A situação favorecia a proliferação de vetores de doenças, como ratos e escorpiões, colocando em risco a saúde dos moradores. A intervenção foi necessária para evitar um problema ainda maior”, explicou.

O diretor da Defesa Civil, Pedro Caballero, informou que a estrutura apresentava risco iminente de colapso. Segundo ele, o telhado havia sido destruído após um incêndio, além de haver infiltrações, paredes degradadas e grande quantidade de mofo e resíduos, tornando o ambiente insalubre.

Ainda segundo Rodolfo Penela, o proprietário do imóvel havia sido previamente notificado sobre o estado da construção e o perigo que ela representava. Como não houve cumprimento dos prazos administrativos e a situação se agravou, a demolição foi realizada por motivos de segurança e saúde pública.

A Prefeitura orienta que denúncias sobre imóveis abandonados ou em situação de risco podem ser feitas ao Departamento de Fiscalização pelo telefone (16) 3362-1062 ou à Defesa Civil pelo (16) 3368-1437, para avaliação e providências.

