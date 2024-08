Prefeitura processará dupla sertaneja "Bruno e Barreto" por incidente em evento equestre

Rojões que teriam sido utilizados no evento - Crédito: reprodução

A Prefeitura de São Carlos esclarece que, devido ao incidente ocorrido no último sábado (10/08), no Centro Municipal de Atividades Equestres, durante o evento “TOP Três Tambores e TOP Ranch”, a Procuradoria Geral do Município tomará as medidas legais cabíveis contra a empresa Bruto Memo Produções Artísticas LTDA, contratada para a apresentação da dupla sertaneja “Bruno e Barreto”. A empresa descumpriu uma lei municipal que não permite a soltura de fogos em eventos com animais.

A queima de fogos, realizada ao final do show, assustou os cavalos participantes da competição, que romperam o cercado e invadiram a rodovia SP-215, colocando em risco motoristas.

Um guarda municipal foi pisoteado por 12 animais ao tentar conter a situação e sofreu diversos ferimentos, incluindo fratura no joelho. Ele foi socorrido e permanece internado, onde passará por cirurgia.

O portal entrou em contato via email que consta no site da dupla sertaneja. Caso haja uma resposta, essa publicação será atualizada.

Confira a nota na integra:

A Prefeitura de São Carlos esclarece que devido o incidente ocorrido no último sábado (10/08), no Centro Municipal de Atividades Equestres, durante o evento “TOP Três Tambores e TOP Ranch”, organizado pela empresa Contato, quando os cavalos da competição romperam o piquete e alcançaram a Rodovia SP-215, a Procuradoria Geral do Município vai acionar juridicamente a empresa Bruto Memo Produções Artísticas LTDA representante da dupla “Bruno e Barreto” pela queima de fogos com estampidos no encerramento do show, uma vez que a empresa violou a Lei Municipal Nº 18059/2016, a Lei Estadual nº 17389/21, a Lei Federal nº 6881/2017 e o alvará emitido pela Prefeitura para a realização do evento onde está clara a proibição da utilização de fogos

