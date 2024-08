Vídeo mostra cavalos que escaparam de evento correndo pela rodovia após queima de fogos

Cavalos participantes de um evento equestre realizado no Centro Municipal de Atividades Equestres, localizado no início da estrada do Broa, escaparam e invadiram a rodovia SP-215, na noite do último sábado (10).

A fuga dos animais foi causada por uma queima de fogos de artifício que aconteceu durante o evento. Assustados com o barulho das explosões, os cavalos arrebentaram a grade de proteção e saíram em disparada. Um guarda municipal, que tentava conter a situação, foi atropelado por um dos animais e sofreu ferimentos graves na cabeça e no joelho. Ele foi socorrido e encaminhado para a Santa Casa, onde precisará passar por cirurgia.

Lei municipal desrespeitada

Lei Municipal 18059/2016 continua em vigor e proíbe manusear, queimar e ou soltar fogos de artifícios e artefatos pirotécnicos em eventos realizados ou locais onde haja a participação de animais, ou em áreas situadas a menos de oito quilômetros de locais onde se abrigam animais de quaisquer espécies, ou em parques e praças públicas, áreas de soltura da fauna, matas, reservas e áreas de preservação, ou empreendimentos de uso e manejo da fauna silvestre.

Leia Também