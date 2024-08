Cavalos se assustam com fogos de artifício e atropelam guarda em evento equestre

SIGA O SCA NO

Santa Casa São Carlos - Crédito: Comunicação Santa Casa

Um guarda municipal de São Carlos, Paulo Fajardo, encontra-se internado após ser atropelado por um cavalo durante um evento equestre na noite deste sábado (10). O acidente ocorreu no Centro Equestre localizado às margens da estrada do Broa, durante a realização do Top Três Tambores e Top Ranch.

De acordo com informações apuradas, uma explosão de fogos de artifício causou pânico nos animais, que saíram em disparada pelo recinto. Fajardo, que trabalhava no local, foi atingido por um dos cavalos e sofreu ferimento.

Colegas de profissão prestaram os primeiros socorros e o encaminharam para a Santa Casa de São Carlos, onde permanece internado e deverá ser submetido a uma cirurgia no joelho.

Além do acidente com o guarda municipal, há relatos de que os cavalos assustados invadiram a estrada levando risco a motoristas.

Há informações também que um cavalo se assustou com os fogos e provocou um acidente na rodovia SP-215. A ocorrência foi atendida pela Polícia Militar Rodoviária.

LEI MUNICIPAL PROÍBE MANUSEAR, QUEIMAR OU SOLTAR FOGOS DE ARTIFÍCIOS

Lei Municipal 18059/2016 continua em vigor e proíbe manusear, queimar e ou soltar fogos de artifícios e artefatos pirotécnicos em eventos realizados ou locais onde haja a participação de animais, ou em áreas situadas a menos de oito quilômetros de locais onde se abrigam animais de quaisquer espécies, ou em parques e praças públicas, áreas de soltura da fauna, matas, reservas e áreas de preservação, ou empreendimentos de uso e manejo da fauna silvestre.

Leia Também