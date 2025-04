Mais um acidente é registrado no cruzamento da Major José Inácio com a Rui Barbosa

Compartilhar no facebook

Veículo Gol após a colisão - Crédito: Maycon Maximino

Na manhã desta terça-feira (8), mais um acidente de trânsito foi registrado no cruzamento das ruas Major José Inácio e Rui Barbosa, na região central da cidade.

De acordo com informações obtidas no local, uma van que trafegava pela Rua Major José Inácio avançou a sinalização de “pare” e acabou sendo atingida por um Volkswagen Gol que seguia pela via preferencial, a Rua Rui Barbosa.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e compareceu ao local para prestar atendimento. Felizmente, ninguém se feriu.

Moradores e comerciantes da região relatam que acidentes têm sido frequentes no cruzamento, o que reforça o alerta para a necessidade de medidas que aumentem a segurança no trecho, como reforço na sinalização e possíveis intervenções no tráfego.

