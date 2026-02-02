Prefeitura de São Carlos inicia distribuição dos carnês do IPTU 2026

IPTU 2026 - Crédito: divulgação

A Prefeitura de São Carlos, por meio da Secretaria Municipal de Fazenda, iniciou a distribuição de 140.053 carnês do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) 2026, que está sendo realizada pelos Correios. Apesar da entrega antecipada, o vencimento da cota única com desconto de 10% e da primeira parcela ocorre somente a partir do dia 12 de fevereiro de 2026, conforme calendário definido em decreto municipal e de acordo com a localização do imóvel.

O imposto poderá ser pago à vista, com desconto de 10%, ou de forma parcelada em até 11 vezes, respeitado o valor mínimo de R$ 10,00 por parcela. Os carnês contam com QR Code, permitindo o pagamento diretamente pelo celular, além da opção via PIX.

Os contribuintes que optarem pelo pagamento à vista, além do desconto imediato, mantêm a regularidade fiscal, condição que garante automaticamente 10% de desconto no IPTU do exercício seguinte. O Município também oferece benefícios adicionais, como o IPTU Verde, que concede até 4% de desconto para imóveis que atendam aos critérios ambientais previstos em lei.

Com a soma dos benefícios — adimplência, IPTU Verde e pagamento à vista — o contribuinte pode alcançar até 24% de desconto. Para 2026, a Prefeitura de São Carlos estima arrecadar R$ 208.561.637,31 com o imposto. O valor teve apenas a correção inflacionária de 4,68%, conforme o IPCA, sem aumento real.

Os boletos também estão disponíveis de forma online, e o vencimento das parcelas inicia igualmente em 12 de fevereiro. O secretário municipal de Fazenda, Leonardo Orlando, ressaltou a política de incentivo à adimplência e a modernização dos serviços. “Nosso objetivo é facilitar a vida do contribuinte, oferecendo meios digitais seguros e práticos para emissão e pagamento do IPTU. Além disso, mantemos uma política de incentivo à regularidade fiscal, com descontos importantes para quem mantém suas obrigações em dia”, afirmou.

A Prefeitura disponibiliza ainda a emissão da segunda via dos boletos do IPTU 2026 no site oficial (www.saocarlos.sp.gov.br). Para acessar, basta clicar no banner “IPTU 2026” ou entrar no SIM Online e selecionar o ícone “2ª via do IPTU e outros débitos”, informando o número da inscrição imobiliária e o CPF ou CNPJ do responsável.

Outras informações podem ser obtidas no site da Prefeitura ou presencialmente nas unidades do SIM, localizadas na Avenida São Carlos, nº 2.137, na Vila Prado; na Rua Bernardino de Campos, 636; e no bairro Cidade Aracy, na Avenida Regit Arab, 205.

Leia Também