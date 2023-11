Prefeitura anuncia a instalação de seis novos radares fixos em São Carlos; confira os locais

Radar fixo - Crédito: divulgação

A Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito (SMTT) informa que a cidade receberá nos próximos trinta dias, 6 novos equipamentos de fiscalização eletrônica (radares fixos). Eles se juntam aos 13 equipamentos (10 radares fixos e 3 equipamentos de fiscalização não metrológicos capazes também de identificar avanço de sinal e de faixa de pedestre) que entraram em operação em 18 de abril deste ano.

Os equipamentos são da empresa Talentech Tecnologia Ltda., vencedora do processo licitatório que tem validade de cinco anos, com valor total da contratação de R$ 21,7 milhões.

Os seis novos radares serão instalados na avenida Henrique Gregori, sentido bairro/shopping e também no sentido shopping/bairro; na avenida Grécia próximo a UPA da Vila Prado, sentido UPA/shopping; na avenida São Carlos próximo a Secretaria de Saúde; na avenida Bruno Ruggiero próximo ao Condomínio Orizzonti di San Carlo, na descida para a rotatória do Shopping e na avenida Professor Luiz Augusto de Oliveira no cruzamento com a avenida Salgado Filho, ou seja, na esquina do cemitério Nossa Senhora do Carmo sentido bairro/rodovia.

Para que os seis novos radares possam entrar em operação foi necessário realizar um aditamento contratual (1º Termo Aditivo e de Rerratificação ao Contrato nº 9/23), tendo como contratada a empresa Talentech. O Extrato foi publicado no Diário Oficial do Município e acresce em 25% (R$ 5,4 milhões) no valor do contrato para locação e implantação operacional e manutenção de equipamentos de fiscalização eletrônica de trânsito no município - Processo nº 18.290/21.

O secretário municipal de Transportes e Trânsito, Cesinha Maragno, explicou que a sua pasta solicitou o aditivo de contrato do radar pela importância e a necessidade de se implantar novos pontos de fiscalização eletrônica na cidade. “O fator mais importante é a segurança, o que contribui para a diminuição dos índices de acidentes de trânsito, além da solicitação da população de novos pontos através da Ouvidoria, e-mail e ofícios para vereadores”, justificou Maragno.

A SMTT informou, ainda, que serão feitas mudanças de local de três radares já implantados em abril. O radar da avenida Heitor José Realli será mudado de lado, saindo do sentido centro/bairro para bairro/centro. O radar da avenida Comendador Alfredo Maffei, próximo ao Fórum Civil, será reinstalado na Miguel Petroni próximo a pista de skate e o equipamento hoje em funcionamento na avenida Alfredo Maffei, próximo a Escola Educativa, será transferido para a avenida Francisco Pereira Lopes, sentido shopping/USP.

De acordo com o secretário Cesinha Maragno os seis novos radares fixos são somente de fiscalização de velocidade e não vão registrar avanço de sinal ou faixa de pedestres.

Os demais radares continuaram operando na avenida Getúlio Vargas – Centro/Bairro e Bairro/Centro - 60 Km/h (radar fixo); avenida Morumbi – Rodovia/Bairro e Bairro/Rodovia - 60 Km/h (radar fixo); avenida Bruno Ruggiero Filho – Distrito Industrial/Centro - 60 Km/h (radar fixo); avenida Trabalhador São-carlense – USP/Rodoviária - 60 Km/h (radar fixo); avenida Miguel Petroni/Rua João de Guzzi – Bairro/UPA Santa Felícia e UPA Santa Felícia/Bairro - 60 Km/h (radar fixo); avenida Comendador Alfredo Maffei – SESC/Centro e Centro/SESC - 60 Km/h (radar fixo); avenida Comendador Alfredo Maffei – Bairro/Centro e Bairro/Centro - 60 Km/h (radar fixo); avenida Francisco Pereira Lopes/Avenida Trabalhador São-Carlense – Rodoviária/Shopping - 60 Km/h (radar fixo); avenida Prof. Luís Augusto de Oliveira – Centro/Rodovia – 50 Km/h (radar fixo); avenida Getúlio Vargas com Rua Ernesto Gonçalves Rosa Júnior – Bairro/Centro – 60 km/h (equipamento de fiscalização não metrológica); avenida São Carlos com Rua Geminiano Costa – Bairro/Centro – 50 km/h (equipamento de fiscalização não metrológica); avenida São Carlos com Rua XV de Novembro – Centro/Bairro – 50 km/h (equipamento de fiscalização não metrológica).

