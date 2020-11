Policiais militares do BAEP reforçam segurança no centro de São Carlos

Viaturas do BAEP na região do Mercado Municipal - Crédito: Maicon Ernesto

Quatro viaturas do 11º Baep de Ribeirão Preto, uma delas do Canil, chegaram na manhã desta sexta-feira, 27, em São Carlos para auxiliar na segurança das lojas atingidas pela tempestade que caiu no final da tarde de quinta-feira, 26.

Informações da assessoria de imprensa da Prefeitura Municipal dão conta ainda que o prefeito municipal Airton Garcia (PSL) irá se reunir durante a manhã com integrantes da Defesa Civil do Estado e posteriormente segue para a Capital paulista onde, às 13h, tem audiência com o governador João Dória (PSDB).

Outra informação é que as ruas da Baixada do Mercado permanecerão interditadas por tempo indeterminado até que sejam concluídas os reparos emergenciais.

