Pesquisador do IFSC/USP São Carlos ministra Palestra de Abertura no 4º Inovatec em Brasília

O salão nobre da Arena BRB Mané Garrincha, em Brasília (DF), recebeu entre os dias 10 e 12 do corrente mês o 4º Encontro Internacional de Inovação em Saúde e a 2ª Feira de Inovação Tecnológica do Distrito Federal, considerado o maior evento para o Ecossistema de Inovação e Saúde do Distrito Federal em 2023.

Com o tema central “A inovação em Saúde como ferramenta para a transformação social", um dos palestrantes convidados foi o docente e pesquisador do IFSC/USP e coordenador do Grupo de Nanomedicina e Nanotoxicologia de nosso Instituto (GNano), professor Dr. Valtencir Zucolotto, que no dia 11 proferiu a conferência de abertura intitulada “A revolução da Nanotecnologia na Saúde”, tendo como moderadora Aline Kelen Vesely Reis, da Associação dos Biomédicos do Distrito Federal.

A conferência do professor Zucolotto permeou, de forma direta e abrangente, alguns dos tópicos que se destacaram nesta edição do evento, tais como: inovação em diagnóstico, prevenção e tratamento de doenças; doenças infecciosas, inovações na saúde pública e saúde ambiental; inovações em gestão e empreendedorismo em saúde; vacinas; nanotecnologia; produtos naturais; inovação em estética; tecnologias disruptivas, técnicas computacionais e inteligência artificial aplicada à Saúde; e medicina personalizada e saúde esportiva.

O evento foi realizado pela “People&Science Pesquisa Desenvolvimento e Inovação Ltda CDT-UnB”, “Núcleo de Pesquisa em Morfologia e Imunologia Aplicada da Faculdade de Medicina da UnB (NuPMIA-FM-UnB)”, em parceria com a Embaixada de Portugal e a Câmara do Comércio e Indústria do BRICS. (Rui Sintra - IFSC/USP)

